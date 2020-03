Diana Del Bufalo esce allo scoperto con Edoardo Tavassi

La quarantena di Diana Del Bufalo procede in dolce compagnia del nuovo fidanzato, Edoardo Tavassi, fratello della ex concorrente del Grande Fratello, Guendalina.

L’attrice, che solo qualche mese fa ha ufficializzato la rottura con Paolo Ruffini ammettendo di aver particolarmente sofferto per la fine di questo amore, era già stata avvistata in compagnia di Edoardo, ma aveva deciso di tenere ancora nascosta questa nuova liaison. Nei giorni di chiusura forzata a causa dell’emergenza coronavirus, però, Diana Del Bufalo non ha potuto fare a meno di condividere con i fan alcuni suoi momenti di vita quotidiana e, proprio in alcune storie, ha mostrato il nuovo fidanzato.

Del tutto sconosciuto al mondo dello spettacolo, Edoardo Tavassi è sempre stato molto restio ai social e al gossip. La sua relazione con l’attrice, però, lo ha fatto conoscere agli appassionati di cronaca rosa e, ora che la Del Bufalo ha ufficializzato la sua nuova storia d’amore, il giovane sarà certamente controllato a vista dai fan di Diana.

Lei, intanto, si sta godendo questi giorni di clausura forzata in compagnia del nuovo fidanzato tra momenti romantici, dirette su Insgram, commenti ironici e Instagram story. Ed è proprio nelle sue ultime storie social che la Del Bufalo ha mostrato Edoardo, condividendo con i fan alcuni aspetti del nuovo compagno: di lui, infatti, ha prima messo in evidenza la felpa particolare dedicata alla serie tv “Stranger Things” e poi i capelli, talmente tanto lunghi, ormai, da richiedere l’intervento di un barbiere. Edoardo, dal canto suo, ha postato sui social un momento di intimità in cui Diana si diletta suonando il piano.

Ora che i due sono usciti allo scoperto anche sui social, dunque, sembra che questa nuova relazione sentimentale possa essere davvero importante per la Del Bufalo che, in più di un’occasione, non aveva fatto mistero della grande sofferenza provata per la fine della lunga storia con Paolo Ruffini.