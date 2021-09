"Il diavolo mi ha stritolata, voleva uccidermi". Le parole choc di Claudia Koll

Non tanto una battaglia spirituale, ma un vero e proprio scontro fisico. Quello che Claudia Koll racconta di aver ingaggiato contro il demonio è stato un corpo a corpo percepito sulla sua pelle. " Il diavolo mi ha stritolata e mi ha detto che era la morte, che era venuta per uccidermi ", ha testimoniato l’attrice nel corso del programma di Rai2 Ti sento, condotto da Pierluigi Diaco e in onda domani, martedì 28 settembre, in seconda serata. A colloquio con il giornalista romano, l’ex musa di Tinto Brass ha parlato del proprio rapporto con la fede e del percorso religioso che oggi l'ha portata ad essere una persona diversa, lontana dalla femme fatale scoperta negli anni ’90 dal noto regista di film a luci rosse.

Proprio sul mondo spirituale da lei sperimentato, in tv l’attrice si è lasciata andare alle dichiarazioni più sorprendenti. Al conduttore, che le chiedeva se il diavolo esistesse davvero, Claudia Koll ha risposto con fermezza. " Certo che esiste ". Poi ha testimoniato di averne subito l’aggressiva presenza. " Io sono stata aggredita fisicamente, questo sì. Mi è salito sul corpo e mi ha stritolata e mi ha detto che era la morte, che era venuta per uccidermi. Quindi era uno spirito, non l’ho visto, lo spirito non si vede. Però si sente e ho sentito anche l’odio che ha nei confronti dell’uomo e del corpo dell’uomo, l’accanimento che ha. E in quel momento io penso sia stato Dio stesso ad aiutarmi ", ha spiegato l’interprete, aggiungendo di essere ricorsa alla preghiera per far fronte a quella minaccia diabolica percepita. " Ricordai di un film che avevo visto da ragazzina, appunto i primi film da adolescente quando andavo al cinema: L'esorcista. Mi ricordai che il sacerdote teneva fra le mani il crocefisso e quindi presi il crocefisso fra le mani e gridai il Padre Nostro. Io penso che mi ha ispirato Dio perché nel Padre Nostro noi diciamo 'Liberaci dal Male' ", ha detto l’attrice davanti alle telecamere.