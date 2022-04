"Solo cavolate", "Lo dici a tua sorella". Volano stracci tra Todaro e la Celentano a Amici

Lo scontro tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro non si ferma. I due docenti della scuola di Amici continuano ad avere opinioni divergenti sui loro allievi e questo li porta a scontrarsi sia nel daytime sia nel Serale. Nell'ultima puntata del talent di Maria De Filippi i due sono arrivati di nuovo allo scontro verbale e, come era già accaduto in precedenza, sono volate parole grosse.

La miccia della discussione si è innescata in avvio di puntata quando Nunzio e Michele, allievi rispettivamente di Todaro e Celentano, si sono affrontati nella sfida a squadre. Raimondo ha difeso il talento del suo ballerino, accusando la collega di avere denigrato il fisico del suo allievo: " In una puntata del pomeridiano la maestra, tra tutte le cavolate che dice, ha detto pure che Nunzio è fisicamente brutto. Fossero tutti brutti come Nunzio! ".

Sono bastate queste parole a scatenare la reazione decisa di Alessandra Celentano, che ha difeso il suo giudizio, passando al contrattacco: " Intanto cavolate lo dici a tua sorella. Poi se permetti posso avere un gusto su un fisico maschile? A me non piace. È mingherlino deve rafforzarsi. È secco secco e lungo lungo, come te ". L'ex danzatore di Ballando con le stelle ha preferito glissare, elogiando le diversità fisiche di ognuno e al centro dello studio Nunzio ha replicato a gesti alla Celentano, mostrandole i muscoli con fare ironico.

Michele e Nunzio si sono esibiti e gli animi sembravano essersi placati. Ma al termine dell'esibizione dell'allievo siciliano, la Celentano è voluta intervenire per commentare la sua coreografia, dove spiccavano quattro ballerine professioniste che, secondo lei, avrebbero catturato l'attenzione del pubblico mettendo in ombra l'allievo. " Quando c'è Michele c'è solo lui, quando c'è Nunzio ci sono tante ballerine chissà come mai... ", ha detto sarcastica la Celentano e Todaro stizzito si è alzato in piedi come a volere abbandonare lo studio.