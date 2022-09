"La Regina non lo avrebbe fatto". Cosa c'è dietro il gesto di stizza di Carlo

Il 10 settembre 2022 è stato il giorno più solenne per Carlo III. A St. James’s Palace è stato proclamato nuovo sovrano britannico di fronte ai membri dell’Accession Council, di cui fanno parte i predecessori della neopremier Liz Truss, Boris Johnson, Theresa May, David Cameron, Gordon Brown, Tony Blair e John Major. A presiedere la cerimonia è stata il ministro e President of Council Penny Mordaunt. Accanto a lei il cuore del Consiglio, il principe di Galles William, la regina consorte Camilla, la premier Liz Truss, gli arcivescovi anglicani di Canterbury e di York, il ministro della Giustizia Brandon Lewis. Per la prima volta questo evento è stato trasmesso in televisione. Durante la cerimonia, studiata nei minimi dettagli, è accaduto qualcosa che ha indispettito il pubblico.

Un gesto di stizza

L’intoppo sarebbe accaduto al momento della firma dei documenti per la proclamazione. Re Carlo III, a quanto si nota infastidito dalla presenza di un astuccio contenente delle penne stilografiche e posizionato sulla scrivania, con un gesto imperioso e di disappunto ha ordinato a un valletto di toglierlo di mezzo. Sua Maestà aveva già una penna e a tal proposito c’è un tenero particolare che vale la pena ricordare: l’inchiostro sarebbe stato donato da William e Harry. Però, romanticismo a parte, una frazione di secondo l’espressione del sovrano, sempre composta, si è alterata, preda di un nervosismo palpabile. Un’emozione che rovina il tipico aplomb, quasi ieratico, di un monarca britannico.

La Bbc, che ha ripreso l’evento, avrebbe scelto di tagliare i fotogrammi incriminati, ma sui social è diventata virale la versione integrale del filmato. E una parte del web non ha perdonato, creando fantasiosi meme e parodie. Per qualcuno il nuovo sovrano è “uno snob” , mentre altri chiedono comprensione per un piccolo incidente durato solo qualche secondo. Possono pochi istanti svelare in modo imparziale la complessità del carattere di un uomo (e di un sovrano)? Del resto la tensione era ben visibile e inevitabile: la proclamazione è un momento irripetibile che Carlo ha atteso per una vita e per cui si è preparato. Corretto, ma non del tutto.

La Regina non lo avrebbe mai fatto

Proprio perché Carlo III ha studiato per decenni da re, non può permettersi simili errori. Non è più il bambino che osservava annoiato l’incoronazione della madre, nel 1953. Si è lasciato andare, ci ha mostrato l’uomo dietro la Corona, ma ha scelto il momento meno indicato per farlo. Questo passo falso ha riacutizzato l’influenza delle indiscrezioni che lo hanno accompagnato quando era principe di Galles: Carlo viaggerebbe con il suo materasso, incapace di dormire in un letto che non sia il suo. Si farebbe persino spalmare il dentifricio sullo spazzolino da un valletto. I giornali hanno fatto notare che la regina Elisabetta non si sarebbe mai comportata in questo modo. Non avrebbe mai rimproverato un membro del suo staff in pubblico. Il motto “Never complain, never explain” vale anche in casi simili.

Di certo questo imprevisto non può rendere le mille sfaccettature di un’indole. Ci vorranno anni per capire che tipo di re sarà Carlo III. Non dimentichiamo che venerdì 9 settembre 2022, durante il primo bagno di folla da monarca al suo arrivo a Buckingham Palace, Carlo si è lasciato baciare da una donna, la quale in seguito ha raccontato alla Cnn: “Sembrava triste, gli ho chiesto se potevo dargli un bacio e lui ha risposto sì” . Forse il re ha bisogno di riequilibrare la sua vita (cosa assolutamente normale), letteralmente travolta dalla morte di Elisabetta II. Ha commesso un piccolo sbaglio, ma potrà rimediare. Il principe William e Camilla, che hanno firmato l’atto di successione durante la proclamazione, potranno dargli quella prospettiva “esterna”, un po’ più distaccata che lui ora non può avere più.