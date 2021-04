La Leotta ci inguaia con la Turchia, Speranza fa piovere: i meme della settimana

Se il web potesse parlare lo farebbe per meme, sicuramente! Se non è il coprifuoco, è Speranza. Se non è Diletta Leotta, è Grillo oppure tizio, Caio o Sempronio. Qualcuno o qualcosa a farci ridere riesce sempre. Non tanto per la vicenda o il personaggio in sé (dei quali, pardon, faremmo anche a meno) quanto per la pungente ironia che scatenano.

E Diletta Leotta, diciamoci la verità, c'ha messo del suo a dare il "la" ai burloni del web. Il suo post Instagram nel quale si difende dal gossip spazzatura - in nome del " quanno ce vo' ce vo' " - le è tornato indietro come un boomerang. Diletta ha detto basta alle fake news che la riguardano: " Per amore di mia nonna, che a ottant’anni crede, sbagliando, a tutto quello che scrivono i giornali ". Ma lei pare averle replicato già ai tempi di Sanremo: " Diletta, bella de nonna, s'è scaricato l'amplifon ". Non vedo, non sento, non parlo. Ok di flirt e presunti tradimenti non parliamo, ma che vogliamo dire della relazione con l'attore Can Yaman? L'italiana tra l'americano (è stata paparazzata con il vice presidente della Roma) e il turco, roba da incidente internazionale (o da barzelletta?). E infatti sul web si scherza: " A rischio i rapporti Italia - Turchia ". Già prima non tirava aria di aperitivi, figuriamoci ora.

E che dire del coprifuoco. La parola più citata, odiata e sfankulata nell'etere. Vuoi non farlo qualche meme sul tema affinché i posteri ricordino questo nostro grande calvario?!? La più tirata in ballo (è da ballare c'è poco) è Cenerentola. Almeno a lei era andata di lusso: il rintocco era alla mezzanotte. A noi tocca due ore prima, perché si sa che il virus ha le fregole serali: " Principe, mò te devo saluta' che alle 22 comincia er Covid" . Ma come, replica lui inseguendola sulle scale, " neanche il tempo di provasse la scarpetta? ". Allora sei di coccio: " Nun faccio in tempo a falla! ". Chi glielo dice alla bella Cenerentola che per la pipì c'è sempre l'opzione cespuglio (lo mette a disposizione Vissani). Però, aspetta. Aspetta! Vuoi vedere che la fata turchina ha fatto la magia? " Famo dieci e un quarto già pigiamati? ", interviene Mario Draghi in conferenza stampa.