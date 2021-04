La Leotta e Ryan Friedkin avvistati in hotel. E Can dov'è finito?

Si sono lasciati? Stanno ancora insieme? Che la storia non convincesse era cosa risaputa. Ma gli ultimi gossip getterebbero un'ulteriore ombra sulla relazione tra Diletta Leotta e Can Yaman. Tra i due ci sarebbe un cosiddetto "terzo incomodo": il figlio dell'imprenditore texano proprietario della AS Roma.

A lanciare l'indiscrezione, come spesso succede negli ultimi tempi, è stato l'irriverente portale Dagospia, che ha sganciato l'ennesima bomba sulla coppia più chiacchierata, discussa, amata e odiata del momento. " Sapete perché Diletta Leotta ha scaricato in fretta e furia il turcomanno Can Yaman? - si legge sul sito - Perché si dedica al ripasso degli highlights della Serie A in compagnia di Ryan Friedkin ". Dopo il turco, dunque, ci sarebbe un americano nel cuore dell'inviata sportiva di Dazn. Ryan, figlio del proprietario della Roma, 31enne, produttore cinematografico, che nella società giallorossa ha un ruolo di spicco, vice presidente, oltre che ad esserne grande tifoso.

Secondo fonti vicine a Dagospia, la coppia si starebbe frequentando da poco tempo e avrebbe trascorso una settimana in un hotel di Charme nel cuore della capitale (proprio nei giorni del compleanno del giovane americano) lontano da occhi indiscreti. Una frequentazione che coinciderebbe con la presunta rottura trae Diletta e l 'allontanamento dai social network (voluto o dettato da ragioni di marketing) dell'attore turco , che presto vestirà i panni di Sandokan nell'omonima serie televisiva.

Pettegolezzi su pettegolezzi che, per il momento, non trovano ancora conferme ufficiali, ma sui quali potrebbero arrivare presto aggiornamenti. Intanto, negli ultimi giorni, Diletta Leotta ha negato di aver chiuso con Yaman. Lo ha detto quando ha ricevuto l'ennesimo tapiro d'Oro da Striscia la notizia: la storia prosegue tra fiction e realtà. " Il matrimonio non è saltato - ha confessato la Leotta a Staffelli - quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui si è tolto dai social per questioni di business ".

Il flirt con Ryan Friedkin è ancora da verificare, ma intanto il rampollo americano ha abbandonato gli Stati Uniti per vivere nel cuore della Capitale e sembra che sia stia particolarmente impegnando nello studio della lingua italiana, come riporta la stampa romanista.