Diletta Leotta e Daniele Scardina passeggiano a Milano sfidando il Coronavirus

Anche la bellissima Diletta Leotta sta vivendo la sua quarantena forzata nella City di Milano. Ma la conduttrice siciliana non è sola perché accanto a lei c'è la presenza confortante del fratello e del suo ultimo amore da copertina. Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi pare che Daniele Scardina abbia raggiunto di corsa la sua fidanzata trasgredendo le disposizioni del Governo e facendola in barba alla quarantena e al Coronavirus. L'isolamento ha costretto le coppie di innamorati a tenersi a distanza di sicurezza creando un tormento a chi vuole stare in love. Leotta e Scardina sono stati paparazzati insieme per le strade di Milano sfidando il coprifuoco e la normativa vigente, ciò ha stupito tutti credendo che il pugile si trovasse in questi giorni nella capitale impegnato nel suo nuovo progetto televisivo.

Nonostante la loro riservatezza, la conduttrice di Dazn e il campione dei pesi Supermedi "King Toretto" sono stati avvistati dagli obiettivi di Oggi in giro per le strade di Milano in compagnia della cantante Elodie, eludendo il Coronavirus. La coppia ne ha approfittato per trascorrere del tempo insieme, attratti dal forte sentimento reciproco, grazie al fatto che il campionato di serie A è saltato a causa dell'emergenza sanitaria e anche le date dei match in calendario di Danele Scardina sono state procrastinate. Negli scatti del magazine Oggi i due appaiono innamoratissimi e felici, intenti a passeggiare abbracciati e a scambiarsi baci appassionati per le vie della City.

La bella conduttrice e "King Toretto": l'amore sfida la quarantena

La giornalista sportiva in questi giorni si trova confinata a Milano, città che l'ha adottata e le ha dato la chance del successo lavorativo. La Leotta era sola sino a qualche settimana fa quando Daniele Scardina è rientrato in Italia chiamato dagli autori del programma tv di Rai 1 Ballando con le Stelle per partecipare al noto talent show in veste di concorrente. Il governo italiano ha diramato alcune misure precauzionali da adottare coercitivamente già da 10 giorni, ma non tutti si attengono alle ferre regole imposte. Ecco che spuntano le immagini della Leotta e Scardina che si scambiano effusioni in pubblico in compagnia dell'amica della conduttrice, l'artista Elodie. Le due donne si sono conosciute durante l'ultima edizione del Festival di Sanremo e da allora hanno stretto un legame di amicizia. E poi Scardina è un grande amico di Marracash, originario come lui di Rozzano, alle periferie di Milano. Dunque le due hanno l'amore in comune..

Insomma, il bel pugile ha sfidato il temibile e sconosciuto Covid-19 e la legge pur di raggiungere e stare accanto alla sua fidanzata in questo momento estremamente difficile. La coppia è simbiotica, nonostante non abbiano mai ufficializzato il loro legame per discretezza, da un anno si amano alla follia. Daniele Scardina vive e lavora a Miami, ma già dal mese scorso è tornato in Italia per salire sul ring di un match importante per la sua carriera previsto il 28 febbraio scorso, poi saltato a causa del Coronavirus. E la tentazione per il pugile è forte per correre tra le braccia della bionda super sexy Leotta tutta sola in quel di Milano. La coppia sfidando la quarantena e i divieti hanno girato per le strade deserte della metropoli milanese mostrando un feeling perfetto tra baci romantici, sorrisi e abbracci calienti. Congedata l'amica Elodie con abbracci affettuosi alla faccia del virus in circolazione, la Leotta e Scardina si sono diretti verso l'abitazione di Mirko Manola, il fratello chirurgo plastico di Diletta, per trascorrere una lieta serata in famiglia.