Diletta Leotta fa la tintura ai capelli in casa e sbaglia: "Sono un mostro"

Diletta Leotta fa la tintura ai capelli in casa ma sbaglia colore. Risultato? Capelli arancioni e una risata sarcastica. Siamo abituati ormai a veder e i personaggi del mondo dello spettacolo in diverse versioni e in svariati momenti della giornata. Da quando poi è subentrata l’emergenza sanitaria caratterizzata dal coronavirus, la “confidenza” con la vita privata dei vip sembra ormai non conoscere più limiti. Condivisione di tutorial, dirette e box domande in questi giorni hanno permesso un po’ a tutti di trascorrere momenti spensierati e di interagire con ognuno di loro.

Tra i personaggi più seguiti, non poteva mancare Diletta Leotta. In questi giorni la conduttrice sportiva ha condiviso diversi momenti della giornata con i suoi seguaci ed ha anche deciso di mostrarsi al pubblico in casa con il fidanzato Daniele Scardina. La loro relazione ormai non è più un segreto. I due in questi giorni si sono allenati assieme e ieri mattina hanno anche mosso qualche passo di ballo con una simpatica gag. Tutorial di trucco prima di lavorare in radio e sempre ben riusciti, anche se realizzati in pochi minuti, ma ieri sera qualcosa non è andato per il verso giusto quando si è trattato di scegliere il colore per la tintura dei suoi biondi capelli.

In terrazza, assieme al fratello, Diletta ha esordito raccontando quello che ha fatto in questo lungo periodo in cui, come tutti gli italiani, ha dovuto rispettare il dovere di stare in casa.“ In questi giorni - ha affermato- ho sperimentato un sacco di cose, ho cucinato, ho preparato dolci, poi ho pensato: perché non colorarmi i capelli? Ecco questo è il risultato del colore che ho fatto ai miei capelli. Sono disperata, ho i capelli arancioni ”. Una confessione fatta con una risata un po’amara mentre con una mano i capelli venivano spostati da una parte all’altra per far vedere le ciocche color arancione. Capelli provati da una tintura fai da te non andata a buon fine, ma lei bella come sempre anche nelle situazioni più scomode.