Diletta Leotta: "Mi manca il calcio, il mio lavoro"

Abituati a ritmi frenetici, sempre attaccati ai social e ora chiusi in casa, capita sempre più spesso di sentire che tutto questo non basta più e si comincia ad avere una sorta di nostalgia di vita ‘reale’. Questo è quanto sta succedendo a molti volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui anche la bellissima Diletta Leotta.

Come ben sappiamo, la quarantena della regina di Dazn va avanti tra dirette radio, manicaretti in cucina e un po' di sano smart working per non farsi cogliere impreparata quando scenderà nuovamente in campo. Pe fortuna, in queste lunghe settimane di isolamento, la Leotta può contare sulla preziosa compagnia del suo fidanzato, Daniele Scardina, noto anche come King Toretto. Nonostante abbia dimora stabile a Miami, Daniele si trovava in Italia per un match in programma il 28 febbraio ma, saltato a causa del coronavirus, è rimasto quindi al fianco della Leotta nel suo appartamento mozzafiato con vista panoramica sul quartiere Garibaldi di Milano.

Tuttavia, pur essendo in dolce compagnia, non manca anche una buona dose di nostalgia. Infatti, la Leotta ha postato un'immagine in cui esprime tutto il suo disagio per la lontananza dagli stadi della serie A, dovuta al lockdown contro il coronavirus. "Mi manca questa emozione, il calcio, il mio lavoro, la mia passione" , ha scritto la conduttrice sportiva nel post condiviso su Instagram dove veniva immortala nello Stadio Marassi di Genova poco prima dell’emergenza sanitaria. Insomma, la voglia di tornare in campo ha iniziato a farsi sentire.

Tuttavia, ciò che ha catturato l’attenzione dei suoi fan è stato l’abito super aderente che indossa. "Sempre bellissima" , "Top" , "Qualunque cosa indossi, sei sempre da applauso" e "La Migliore" , si legge tra i commenti in fondo al post. Altri, invece, desiderano vederla nuovamente in azione. Un utente quindi sottolinea: "A noi manchi tu" . Poi segue subito un altro: "Ci manchi tanto!" . E ancora c’è chi sottolinea quanto sia distrutto per il fatto di non potersi più allietare con una visione così paradisiaca.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?