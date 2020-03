Diletta Leotta: "Ambulanze sotto ​le nostre case, gli italiani fanno la loro parte"

L’interesse dei media inglesi sulla situazione di emergenza sanitaria che il nostro Paese sta vivendo da settimane è crescente. I tabloid britannici dedicano ampio spazio a quanto sta succedendo in Italia dopo lo scoppio della pandemia da Covid-19. Per testare il polso della situazione da un punto di vista giornalistico, il quotidiano The Sun ha voluto intervistare la conduttrice sportiva Diletta Leotta, che ha raccontato come sta vivendo la sua quarantena.

La bella inviata sportiva di Dazn ha spiegato cosa sta succedendo in Italia dopo che il Governo ha imposto la quarantena forzata a milioni di cittadini per frenare la diffusione dei contagi. " Sentiamo sirene delle ambulanze dall'alba al tramonto – ha raccontato Diletta Leotta al The Sun – e per ora, dobbiamo tutti pensare alla nostra e alla sicurezza di tutti. Ci riusciremo se tutti faranno la loro parte. Come i calciatori sul campo, tutti abbiamo un ruolo da svolgere e il nostro successo dipenderà da come ci esibiamo in squadra ". La presentatrice siciliana non ha nascosto i suoi timori, su un possibile contagio, dopo la vacanza a Courmayer fatta poco prima dell’inizio della quarantena: " Non ho mai avuto febbre, tosse o problemi respiratori, quindi non sono stato controllato ".