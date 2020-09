Diletta Leotta si sbottona: "Scardina? Un grande amore. Ma con Ibra la situazione era sbagliata"

Gli ultimi anni per Diletta Leotta sono stati come una grande trottola. Amori che vanno e vengono, l'ascesa sul web e sul piccolo schermo fino alla più recente uscita del suo primo libro "Scegli di sorridere". L'autobiografia che promette di svelare i gossip più chiacchierati che l'hanno vista protagonista negli ultimi tempi.

Intervistata dal settimanale Chi - nel numero in edicola mercoledì 23 settembre - Diletta Leotta ha aperto il suo cuore ai lettori, mostrando il lato più intimo della sua vita. Un turbinio di emozioni e cambiamenti che hanno portato la conduttrice sportiva a mettere un punto soprattutto in campo sentimentale. E così ecco la prima rivelazione: " Sono single. Sono sempre stata fidanzata. Dovevo trovare il coraggio di ritagliarmi uno spazio per conoscermi nel profondo e fare scelte importanti, per riuscire a stare da sola sul divano a vedere un film senza dover rendere conto a nessuno ".

Al centro del suo presente oggi c'è solo lei. Il suo definirsi "single" promette di rendere felice la lunga fila di pretendenti ma dall'altra infrange il cuore del pugile Daniele Scardina, che in un ritorno di fiamma ci aveva sperato. E invece Diletta Leotta ha definitivamente chiuso con il passato e il suo ex: " Non rinnego niente, con Daniele (Scardina, ndr) c’è stato un amore profondo. Perché ho descritto nel mio libro Toretto come "il mio amore" nonostante fra noi sia finita? In fondo, quando ho iniziato a scrivere il libro stavamo ancora insieme e in quel momento erano i miei sentimenti, quindi non sarebbe stato giusto toglierlo ". Per la prima volta da quando le loro strade si sono separate Diletta Leotta ha scelto di parlare apertamente della sua relazione con il pugile. Una storia vissuta intensamente, che ormai è acqua passata. E a chi ha insinuato che la "colpa" fosse dell'aitante Zlatan Ibrahimovich la Leotta ha replicato senza però smentire un coinvolgimento: " Stare con un uomo impegnato è una cosa inaccettabile per i miei principi, con tutta la scelta che c’è nel mondo devi avere la lucidità di non metterti in situazioni sbagliate ".