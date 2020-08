"Non l'ho tradita", Scardina in lacrime. Ma Diletta Leotta si diverte con le amiche

Ormai c'è la certezza. Diletta Leotta e Daniele Scardina non sono più una coppia. Le vacanze da separati e le voci, insistenti, circolate nelle ultime settimane hanno trovato conferma sulle pagine della rivista Chi. È stata la Leotta a lasciare il bel pugile per un presunto tradimento smentito però con fermezza da "King Toretto". E mentre lui si dispera per l'amore finito, la conduttrice sportiva è sempre più protagonista delle serate estive, in vacanza con le amiche tra party e feste.

Alla fine la quarantena ha messo in crisi anche la coppia più chiacchierata dell'estate 2019, quella formata da Diletta Leotta e Daniele Scardina. Un anno fa la loro frequentazione aveva dominato le pagine delle riviste scandalistiche e solo a fine estate i due erano usciti allo scoperto, confessando il loro amore. Invece la relazione è giunta al capolinea dopo appena undici mesi. E pensare che durante il lockdown la conduttrice sportiva e il pugile sembravano filare d'amore e d'accordo. Allenamenti di coppia, serate passate a cucinare e dirette social avevano incantato fan e follower e la loro sembrava una favola a lieto fine. La storia, invece, è ben diversa e la verità arriva per bocca dell'ex fidanzato Daniele Scardina.

Il pugile è stato lasciato dalla bella conduttrice sportiva per colpa di un presunto tradimento che lui nega: " Io la amo e non l'ho tradita. Diletta è il meglio che la vita mi abbia donato. Sono un pugile. Ho preso un cazzotto, lei mi ha lasciato. Ma sono pronto a riprenderla perché il mio cuore e il suo sanno che cosa ci siamo dati. Non stiamo insieme, purtroppo ". L'inattesa confessione è stata fatta a tarda notte nel privé del Billionaire in Sardegna dal pugile e Gabriele Parpiglia, autore dell'articolo su Chi. Non si tratta né di una voce né di un pettegolezzo riportato. Parpiglia sfida tutti a smentirlo e nel servizio pubblicato sulla rivista di Alfonso Signorini spiega di aver raccolto lo sfogo di Toretto durante una chiacchierata privata e non rimasta tale.

Ma mentre Scardina cerca il modo di riconquistare la sua bella (e si prepara a scendere in pista a Ballando con le Stelle), la Leotta si gode le vacanze estive tra la Sicilia e la Sardegna. Dopo essere stata paparazzata in compagnia di Zlatan Ibrahimović fuori da un locale a Milano, l'inviata di Dazn è sempre più protagonista della movida notturna tra cene e party in compagnia delle amiche più care. Lontana, per il momento, dall'idea di tornare tra le braccia del pugile.