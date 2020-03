Disney+ lancia la sua sfida online

È arrivato il mese tanto atteso dagli amanti del mondo di Walt Disney. Il 24 marzo farà il debutto in Italia (insieme a Regno Unito, Francia, Germania e altri paesi europei) il servizio in streaming della casa di Topolino. La tv di Mickey Mouse si chiama Disney +. Uno sbarco in grande stile in Europa (negli Usa è già attiva) con un catalogo sterminato di film e serie. E con un obiettivo chiaro: accogliere a bordo il maggior numero di abbonati possibile e fare concorrenza alle altre piattaforme Internet, prima fra tutte Netflix, ma anche Amazon Prime Video, Apple Tv e tutti i servizi streaming dei broadcaster principali.

Già da una settimana è partita la campagna di lancio con un abbonamento in pre-order che permette di risparmiare 10 euro e costa 59,99 all`anno. Dal 23 marzo si passa a 69,99. Un`offerta ancor più bassa di quella super competitiva di Netflix il cui pacchetto base è pari a 7,99 euro al mese.

Ma, oltre ai bassi costi, a far gola a milioni di utenti è l`immensa library creata dal leggendario Walt e dai suoi successori. Immaginate tutti i film Disney, Da Cenerentola a Biancaneve a Rapunzel a Mulan, a Frozen, in un unico cassetto, da vedere come vi pare, quando vi pare, mandando in soffitta le decine di dvd collezionati (e strapagati) in tanti anni. Un manna per bambini e famiglie.

E, oltre agli storici film, in esclusiva le nuove produzioni. Non solo della Disney, ma anche degli altri marchi che fanno parte della galassia: Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic: oltre mille tra film e serie. Molti di questi prodotti, circolati per anni sulle tv tradizionali o sulle nuove piattaforme, una volta terminati i diritti, si vedranno in esclusiva su Disney.

La più attesa tra le serie tv dagli amanti di Star Wars è The Mandalorian, spin-off della saga con protagonista Pedro Pascal, prodotta e scritta da Jon Favreau e ambientata alla fine di Episodio VI, Il Ritorno dello Jedi.

E per gli adepti di George Lucas disponibile in esclusiva anche la stagione conclusiva di The clone Wars. Tra i live action disponibili nel catalogo di Disney+ e già visti al cinema ci sono Alice in Wonderland, Dumbo, Le cronache di Narnia, Pirati dei Caraibi, Mary Poppins, Aladin. E tra le produzioni originali Il remake di Lilli e il Vagabondo, Togo con protagonista Willem Dafoe, Timmy Failure e High School Musical: la serie per teenager con un nuovo stile documentaristico e nuove canzoni. Da ieri circola il trailer italiano di Stargirl, nuovo movie di "formazione" con la musica protagonista.

Poi c`è il mega catalogo della Pixar che comprende le produzioni storiche e i nuovi titoli dell`importante casa di produzione: si va da Toy Story a Alla ricerca di Nemo, passando per Cars, Ratatouille e Gli Incredibili, film che hanno tenuto compagnia a generazioni di bambini e ragazzi. Ma anche il mondo Marvel, sempre acquistato da Disney, ha uno scrigno prezioso. Tra i tanti, ricordiamo la saga di Avengers, Iron Man, Thor e molte serie tv di supereroi già prodotte e altre in fase di produzione, come quelle dedicate a Falcon, Scarlett Witch, Vision, Loki. Nel catalogo si trova anche tutto il comparto documentari di National Geographic, marchio di serietà e accuratezza. Tra i prodotti nuovi la docu- serie Il mondo secondo Jeff Goldblum, esplorazione degli oggetti a noi familiari. Della storica casa di produzione cinematografica 20th Century Fox, inglobata in Disney, basta ricordare: I Simpson e Avatar.