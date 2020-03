Disney+, il meglio della nuova piattaforma streaming

È finalmente arrivata anche da noi in Italia la piattaforma streaming di Disney con uno dei cataloghi più imponenti di sempre: da Star Wars a I Simpson passando per i film Marvel e i classici Disney.

Disney+, non solo cartoni animati

Se pensiamo a Disney ovviamente pensiamo a Topolino, Paperino e tutti gli altri cartoni animati nati dalla medesima casa di produzione. Ma nel corso degli anni la Walt Disney Company ha diversificato i suoi titoli, acquisendo anche altri franchise di successo che trovano ora nel suo catalogo streaming una nuova dimora fissa.

Star Wars

C'è l'imbarazzo della scelta su quale titolo per primo "affrontare". Ma iniziamo con la saga di Star Wars, i cui diritti sono stati acquisiti dalla Disney ormai da diversi anni. Nella piattaforma si potranno quindi trovare tutti i film dell’universo creato da George Lucas: dal primo Guerre Stellari del 1977, a Star Wars: Gli ultimi Jedi. Come sempre, per i più recenti usciti nelle sale dei cinema si dovrà aspettare ancora del tempo. Completano la saga gli sviluppi seriali di Star Wars, parliamo della serie tv animata Clone Wars e degli adattamenti Lego, fino alla recente acclamata The Mandalorian. C’è tutto l’occorrente per una maratona con i fiocchi suggerita anche da una lista dei vari titoli ordinati cronologicamente.

Marvel

Una delle più importanti acquisizioni della casa di Topolino è stata la Marvel con tutti i film sui supereroi che fanno parte del suo universo cinematografico. Quindi su Disney + ci sono i film del MCU da Iron man 1 ad Avengers: Endgame. Arrivati di recente grazie all’affare che ha portato la Fox a far parte del conglomerato Disney anche i rimanenti film Marvel fino ad ora rimasti separati, cioè i lungometraggi sugli X-Men. Come per Star Wars anche in questo caso ci sono delle serie tv che approfondiscono personaggi e trame, parliamo di Loki, WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, What if…? e She-Hulk. Purtroppo al momento non sono disponibili in catalogo, usciranno poco alla volta a partire dal prossimo dicembre, salvo slittamenti causa coronavirus. Già disponibili invece molti cartoon Marvel, tra cui la serie animata sugli X-Men del 1992. Anche per la sezione Marvel c’è l’elenco dei vari titoli in ordine cronologico che arriva fino al film Capitan Marvel e alla serie per i più giovani Marvel Hero project.

Classici Disney

Non potevano mancare i grandi film classici Disney come Fantasia, Alice nel paese delle meraviglie, Lilli e il vagabondo, Bambi, Cenerentola, Pinocchio, La sirenetta, Aladdin, Il libro della giungla, Biancaneve e i sette nani, La Bella e la bestia, Il re leone, La carica dei 101, fino ai recenti Frozen e Oceania, e gli adattamenti live action che hanno riportato i grandi classici sotto altra veste di nuovo al cinema. Utile anche in questo caso l’ordine cronologico denominato "Topolino negli anni" che parte con Steamboat Willie del 1928. Per i più nostalgici ci sono anche le serie tv animate di Ducktales e Darkwing Duck, con le avventure degli amati paperi. Compresi in catalogo i film della saga Pirati dei Caraibi con Johnny Depp, Orlando Bloom e Keira Knightley.

Pixar

Ovviamente ci sono anche i lungometraggi della Pixar, casa di produzione che fa parte della Walt Disney Company dal 2006. Quindi ci sono Up, Inside Out, Monsters & Co., Alla ricerca di Nemo, Ratatouille, Gli Incredibili, A bug’s life, e tutti i film di Toy Story e Cars, fino al recente successo Coco. Il tutto accompagnato anche da numerosi cortometraggi.

National Geographic

Su Disney + si possono trovare anche i documentari con la sezione dedicata a National Geographic. In catalogo trovate Free Solo - Sfida estrema, incredibile documentario che mostra la scalata della parete di El Capitan nel parco di Yosemite da parte dell’arrampicatore Alex Honnold, One Strange Rock: Pianeta terra, documentario sul nostro pianeta presentato da Will Smith, e Il mondo secondo Jeff Goldblum, titolo in cui l’attore ci racconta un po’ di tutto, dalle scarpette da ginnastica ai gioielli, passando per il caffè e gelato, attraverso le sue conversazioni con diversi ospiti.

Simpsons e molto altro

Quanto indicato sopra è solo una parte dello sterminato catalogo presente su Disney + che comprende anche i titoli di Disney Channel come High School Musical e Kim Possible, ma che ha catalizzato molto interesse da parte del pubblico, oltre che per la presenza dei film Marvel, soprattuto per la disponibilità di uno dei franchise più ambiti del mondo televisivo, ottenuto grazie all’acquisizione della Fox. Si tratta de I Simpson e delle sue 30 stagioni, per un totale di oltre 600 episodi.