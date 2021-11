I nervi sono a fior di pelle dentro la casa del Grande fratello vip. Katia Ricciarelli, che per età e per storia professionale è considerata come il simbolo di questa edizione, si è piuttosto risentita pr la nomination ricevuta da Miriana Trevisan. Agli occhi del soprano, la showgirl si sarebbe macchiata di atto di lesa maestà nei suoi confronti, che finora non era mai stata nominata pubblicamente. Tuttavia, la Trevisan non è stata l'unica a finire nel mirino della Ricciarelli, che nelle ultime ore ha sparato a zero su diverse coinquiline della Casa, contribuendo ad alimentare un clima di pesantezza tra i suoi compagni.

Contro Miriana Trevisan, inoltre, Katia Ricciarelli si era già espressa in puntata con toni piuttosto coloriti. Tra le due i rapporti sono ai minimi termini a causa di alcune accuse mosse dal soprano alla showgirl per il suo rapporto con Nicola Pisu. " Bugiarda, le tiro una scarpa in testa e gliela buco ", ha sbottato la concorrente, per poi rincarare la dose mentre si intratteneva in alcune chiacchiere con Alex Belli e Patrizia Pellegrino. Le sue parole sono state ancora più volente rispetto alle esternazioni precedenti: " Non alza neanche gli occhi perché se viene qua, guarda, le do una sberla che le cavo i denti ". La rabbia di Katia Ricciarelli contro Miriana Trevisan è forte: " Io quando chiudo, chiudo e basta, ho aperto tre volte. Basta ".