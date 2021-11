"Tr...ti tiro una scarpa": Katia Ricciarelli fuori controllo

Al Grande fratello vip dopo settanta giorni di reclusione qualche concorrente inizia a manifestare segni di cedimento. Tra loro c'è Katia Ricciarelli, che negli ultimi giorni ha perso il controllo in più di un'occasione con parolacce e insulti all'indirizzo di altre gieffine. Il pubblico, però, non è rimasto a guardare e sui social network si è scatenata una vera e propria rivolta contro il soprano.

Quella parte di pubblico che conosce bene Katia Ricciarelli non si è mai sorpresa dei toni forti e a volte ruvidi, che la cantante lirica utilizza nelle discussioni con gli altri concorrenti. Ma negli ultimi giorni il suo linguaggio l'ha fatta finire al centro delle critiche. Troppo volgare e irrispettoso secondo alcuni per passare inosservato. Ad accendere le polemiche è stato l'appellativo "troia", che la Ricciarelli ha utilizzato in due occasioni per definire Soleil dopo uno scherzo finito male. Il soprano ha chiarito di avere usato il termine in tono scherzoso, un po' come la Sorge aveva fatto con il suo "bye bitch" all'indirizzo di Raffaella Fico.

Il chiarimento non l'ha messa però al riparò dalle critiche del popolo del web. In molti hanno chiesto alla produzione di prendere provvedimenti nei confronti della cantante lirica. Soprattutto alla luce dei nuovi insulti che Katia Ricciarelli ha rivolto a Miriana nel corso dell'ultima diretta. L'ex moglie di Pippo Baudo si è arrabbiata con la Trevisan per la nomination ricevuta. Katia ha fatto capire di non essere infuriata per la nomination in sé, ma per la motivazione data da Miriana nel fare il suo nome. E la discussione tra le due è stata inevitabile: " Sei una traditrice, pugnali alle spalle", "Anche tu mi hai pugnalato alle spalle. Te lo avevo detto che ti avrei rivotata ".