E ora scoppia il caso Sanremo: "Non si fa senza il pubblico..."

Il nuovo aumento dei contagi sta facendo vacillare moltissime certezze e ora è Amadeus a mettere dei dubbi sulla prossima edizione del festival di Sanremo. Fino a poche settimane fa la rai e gli organizzatori si erano detti possibilisti sull'edizione 2021 nel pieno rispetto delle normative anti-Covid ma adesso il conduttore e direttore artistico tira il freno a mano e rallenta gli entusiasmi. Per Amadeus il pubblico è fondamentale in una manifestazione così nazionalpopolare, quindi o ci sarà o non si farà Sanremo, per il conduttore non ci sono mezze misure.

Non c'è nessun piano B per il Festival di Sanremo, deve essere nella totale normalità. O si fa con il pubblico o nulla

È impensabile un Ariston vuoto, o con il pubblico distanziato e poi l'orchestra, ogni due metri.

che non può sputarmi l'acqua sul collo?

Speriamo il prossimo sia il primo post Covid. È un po' presto per dire come sarà. Vogliamo essere positivi, inteso come pensiero ovviamente e pensare che a marzo si possa tornare alla normalità

", così ha parlato Amadeus al Festival della tv e dei nuovi media di Dogliani, in provincia di Cuneo. Parole che di fatto allontanano al momento la possibilità che ci possa essere un'edizione del festival di Sanremo, le cui date erano già state fissate. "", ha proseguito Amadeus, perentorio nella sua decisione. Il suo intento è preservare l'immagine dello spettacolo, di un Festival che non si è mai interrotto e che verrebbe snaturato dalle (necessarie) misure anti-Covid. Il festival di Sanremo dovrebbe prendere il via il prossimo 2 marzo e terminare il 6. Mancano ancora sei mesi e può succedere di tutto nel frattempo, anche che l'Italia riesca a frenare l'epidemia e si possa derogare alle misire anti-Covid. "", è l'auspicio di Amadeus.