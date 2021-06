La frase choc del padre di Michele Merlo: "Non ho più motivo per vivere"

È straziante il racconto fatto da Domenico Merlo sul settimanale DiPiù. A tre settimane di distanza dalla morte di Michele Merlo, giovane talento di Amici di Maria De Filippi, l'uomo è tornato a ricordare suo figlio con parole cariche di dolore e con l'unico obiettivo di ottenere verità sulla sua prematura scomparsa.

Il 6 giugno scorso Michele Merlo, uno dei talenti usciti dalla scuola di Amici nelle scorse edizioni, è morto in seguito a un'emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante. Una morte tragica che ha sconvolto tutti sia per la giovane età di Michele sia per la drammaticità degli eventi, che hanno portato al suo decesso. Nelle scorse ore, dopo giorni di assoluto silenzio, Domenico Merlo, il padre di Michele, è tornato a parlare. L'uomo ha scelto di farlo attraverso le pagine del settimanale DiPiù, confessando la triste realtà di un genitore rimasto senza il suo unico figlio.

" Lui era il nostro unico figlio - ha detto Merlo nell'intervista - per me e mia moglie adesso non c'è più un motivo per vivere. Non avrei mai immaginato di dover sostenere con lei una prova così tremenda ". Troppo improvvisa e devastante la morte di Michele che - dopo aver avuto alcuni giorni di febbre e mal di gola ed esser stato rimandato a casa dall'ospedale con una semplice diagnosi di laringite - è entrato in coma per un'emorragia cerebrale dovuta alla leucemia fulminante. E non si è più risvegliato. Ora spetta alla procura verificare se ci siano state delle omissioni o responsabilità da parte di sanitari e soccorritori nella morte di Michele, ma intanto Domenico Merlo ricorda il figlio. Michele era un combattente, soffriva di ansia per i tanti "no" ricevuti dopo la partecipazione ad Amici: " Ha sofferto per essere stato eliminato da X Factor e perché lo avevano respinto due volte dalle selezioni per il Festival di Sanremo. Le esclusioni gli avevano provocato crisi d'ansia e attacchi di panico. Ma non mollava ".