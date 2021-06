"Ci sono troppe ombre". I genitori di Merlo sporgono denuncia

Dopo il dramma e il dolore per la prematura scomparsa di Michele Merlo, ucciso da una leucemia fulminante dopo quattro giorni di agonia, si apre un nuovo capitolo della vicenda. La famiglia Merlo è pronta a denunciare.

Lo fanno sapere Katia e Domenico Merlo attraverso le pagine del Resto del Carlino. Poco importa che l'Ausl territoriale abbia avviato un'indagine interna per verificare possibili negligenze da parte del personale del pronto soccorso dell'ospedale Vergato, dove Michele si era recato, per la prima volta mercoledì. La famiglia di Michele oggi chiede giustizia ed è pronta a fare ogni passo necessario verso la verità: " Sicuramente un'indagine la faremo partire noi: mi sono già rivolto agli avvocati e abbiamo intenzione di sporgere denuncia. Ci sono moltissime ombre e noi vogliamo chiarezza ".

Sarebbero più di una, infatti, le leggerezze commesse dai sanitari tra mercoledì e giovedì, giorni in cui Michele ha avuto un tracollo e è stato operato d'urgenza al Maggiore di Bologna, prima di morire.

La prima volta nel pronto soccorso a Vergato, mercoledì. Michele si era presentato in preda a un mal di testa lancinante e mal di gola. Perdeva sangue dal naso e sul corpo aveva diversi ematomi. Sintomi tipici della leucemia, che avrebbero dovuto far scattare un campanello d'allarme nei sanitari. " Il medico che lo ha accolto - ha raccontato il padre - gli avrebbe intimato di 'non intasare gli ospedali per un mal di gola e due placche'. Invece mio figlio è stato rimandato a casa. Un medico poco più attento si sarebbe accorto che qualcosa non andava, avrebbe riconosciuto i sintomi della leucemia e disposto degli accertamenti ".

La seconda volta giovedì sera a casa della fidanzata di Michele, Luna, dove il cantautore ha perso conoscenza in preda alle convulsioni. L'intervento dei sanitari del 118 - definito "burrascoso" da Domenico Merlo - non sembra esser stato del tutto professionale. " I nostri legali approfondiranno cos’è accaduto - ha raccontato al quotidiano bolognese l'uomo - ma di certo il modus operandi del sanitario intervenuto è stato quantomeno inidoneo. Mio figlio aveva le convulsioni e perdeva sangue dal naso; probabilmente l'operatore non sapeva gestire la situazione. Fatto sta che ha avuto un comportamento e ha detto frasi decisamente fuori luogo. Al limite dell'insulto e della violenza ".