"Grazie di tutto romantico ribelle", il commovente addio della fidanzata di Michele Merlo

Michele Merlo è morto a 28 anni. Una leucemia fulminante se l'è portato via in appena una settimana, lasciando tanta amarezza ma anche rabbia, perché forse qualcosa in più si sarebbe potuto fare per salvargli la vita. Quattro anni fa era stato uno dei protagonisti di Amici di Maria De Filippi e si era presentato al pubblico con lo pseudonimo di Mike Bird. La sua presenza nella scuola di Canale5 non è passata inosservata e le sue discussioni con Morgan hanno caratterizzato quell'edizione. Oggi è il tempo del ricordo per gli amici, la famiglia e chi gli è stato più vicino negli ultimi mesi, come la sua fidanzata Luna Shirin Rasia, che si è lasciata andare a lungo sfogo social corredato da alcune delle loro ultime foto insieme.

" Grazie, grazie di tutto, per sempre nel mio cuore. Il destino ci ha fatti incontrare e come per magia ci ha fatto vivere momenti di amore puro, di gioia immensa in piccoli momenti e gesti, quelli che tanto amavamo. Ti ringrazio infinitamente per avermi fatto credere in me stessa e nell’amore ", ha scritto la ragazza su Instagram. Lei e Michele Merlo vivevano insieme a Bologna e il giovane cantante si trovava a casa sua quando ha avuto l'emorragia cerebrale. Pare sia stata lei a chiamare l'ambulanza, accorgendosi della gravità della situazione del suo compagno, ma nemmeno la tempestività del suo gesto ha potuto salvare Michele Merlo.

Il messaggio della ragazza, quindi, continua con parole colme d'affetto: " Non so quando e se sarò pronta a rituffarmi in questo mondo, ma ci riuscirò, te lo prometto cuore mio, perché la forza che mi hai dato tu nessun altro mai riuscirà a darmela. Vivrò a pieno la vita per me e per te, sarai sempre in tutti i miei momenti e pensieri ". Luna Shirin Rasia, quindi, conclude: " Ora smetti di sognare e vola tra le stelle e tuffati dentro al mare ".