Benjamin Mascolo annuncia la rottura con Bella Thorne. Mentre lei si rilassa a letto (ma poi cancella)

È finito l'amore tra Bella Thorne e Benjamin Mascolo. La coppia pare fosse in procinto di sposarsi ma, come spesso accade, la relazione è giunta al termine prima che i piani dei due potessero concretizzarsi. Ai fan della coppia è saltato all'occhio il modo in cui i due, almeno pubblicamente, hanno affrontato la separazione. Infatti, se da una parte il cantante ha dato l'annuncio della fine della sua relazione con l'attrice, lei ha condiviso solo una storia in cui sembrava piuttosto felice di essersi svegliata nel letto da sola, storia poi cancellata dopo le polemiche. In sostituzione, l'attrice ha pubblicato un'altra storia in cui chiede rispetto per la fine della relazione.

" Poco più di 3 anni fa ho incontrato l’essere umano più straordinario di tutti. Quel giorno la mia vita è cambiata per sempre e sono profondamente grato per ogni singolo momento che abbiamo condiviso insieme da allora. È stata un’esperienza davvero meravigliosa crescere con lei ", ha scritto Benjamin Mascolo. Il loro amore è stato fin da subito sotto i riflettori e il cantante ha dichiarato di aver capito il significato il vero senso dell'amore incondizionato solo stando insieme all'attrice, che lo avrebbe salvato in un momento particolare della sua vita.

" Solo Dio sa quanti cuori ho spezzato e quante persone ho ferito seguendo il mio ego ", ha aggiunto Benjamin Mascolo, che quando ha iniziato la relazione con Bella Thorne era parte del duo Benji e Fede, acclamato e idolatrato dalle ragazzine. I due erano sex symbol per un'intera generazione di giovanissime ma all'improvviso il sodalizio artistico tra i due è terminato. Le fan della coppia hanno talvolta insinuato che a separare i giovani sia stata proprio la relazione di Benjamin Mascolo con Bella Thorne.