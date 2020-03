Donatella Rettore: "Ho il cancro, devono operarmi d'urgenza per la seconda volta"

Lo scorso 26 gennaio Donatella Rettore, ospite di Mara Venier a " Domenica In ", aveva commosso il pubblico rivelando di soffiare da tanti anni di talassemia. " Devo stare attenta alle mie difese immunitarie ", aveva detto con voce tremante, ricordando come nel ’92 avesse rischiato la vita. " Avevo spesso emorragie gastro-intestinali e renali. Me ne stavo andando, fui presa per i capelli. Da questa cosa la voglia di ricominciare a vivere è stata immediata ". La cantante precisò di aver scoperto a 29 anni di soffrire di questa grave malattia genetica del sangue che provoca la graduale distruzione dei globuli rossi e da allora per la 66enne cantante veneta è iniziato un lungo calvario unito all’ansia che col tempo la situazione precipitasse.

E così purtroppo è stato. In un lungo e commosso post su Instagram la cantante ha raccontato il suo dramma a follower e fan, destando molta preoccupazione perché pare che sia solo al principio di una battaglia durissima. Donatella Rettore ha reso noto di essere stata operata di recente allo IOV, l’istituto Oncologico Veneto, e che ha avuto modo purtroppo di consultare dopo l’operazione i risultati dell’esame istologico che non promettono nulla di buono, stando a quanto scrive nel post. Dovrà infatti sottoporsi a breve a un secondo intervento chirurgico perché il male che l’affligge è ancora lì.

" Bene, ve lo dico, tanto in mezzo alla bufera sarà solo un tuono in più" , ha esordito Donatella Rettore su Instagram, facendo chiaramente riferimento al Coronavirus che sta attanagliando l’Italia intera, tanto da aver messo in ombra tante altre gravissime malattie. " Mi hanno operato allo IOV, Istituto Oncologico Veneto. Ieri hanno avuto il risultato dell’esame istologico e… non va bene. Mi debbono rioperare e in fretta" , ha scritto la cantante con parole davvero drammatiche. Evidentemente si aspettava che il primo intervento potesse riuscire a salvarle la vita,ma così non è stato e sembra che le sue condizioni di salute siano invece peggiorate perché sarà operata una seconda volta e, soprattutto, d’urgenza.

Da qui, dal timore di non farcela a vincere la malattia nasce l’immagine postata accanto alla didascalia. Un coloratissimo " I love you" dedicato a tutti coloro che la seguono e che l'hanno molto amata, come donna e come artista. Davvero struggente la fine del suo post: " Ciao a tutti, vi voglio bene ", che suona quasi come un commiato. Infine un appello. Il suo pensiero non è per se stessa, ma per l’amatissimo marito. A fan, ammiratori, amici e follower Donatella Rettore chiede: " Abbiate cura di Claudio, ma non chiamatelo ora che è già scosso di suo ".

Sperando che proprio lui dia, a tempo debito, senza essere tempestato adesso di telefonate, notizie sul suo stato di salute di sua moglie, Rettore è pronta a combattere, affrontando la seconda operazione, nella speranza che possa essere risolutiva nel salvarle la vita.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?