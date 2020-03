Donatella Rettore parla dopo l'operazione: "Intorno a me tantissimo amore"

Donatella Rettore aveva allarmto i suoi fan solo pochi giorni fa, raccontando la sua esperienza di lotta contro il tumore. Come tanti altri suoi colleghi, anche la cantante ha deciso di condividere il suo particolare momento attraverso i social, confidando le sue sensazioni e le sue paure. " In mezzo alla bufera sarà solo un tuono in più. Mi hanno operato allo Iov. Ieri hanno avuto il risultato dell'esame istologico e non va bene. Mi debbono rioperare e in fretta ", ha scritto la rettore come in un flusso di coscienza solo pochi giorni fa. Oggi è tornata a parlare e l'ha fatto con un messaggio di forza e di speranza, prendendo atto dell'Italia che cambia, forse in meglio, in questo marasma nel quale siamo precipitati.

La Rettore è stata operata, è questo che si apprende dal contenuto del suo tweet di poche ore fa con il quale ha voluto rassicurare i suoi tantissimi fan, allarmati e preoccupati per le sue condizioni di salute. " Ho sentito intorno a me tantissimo affetto e amore, non credevo siete stati meravigliosi. E' stato spiazzante ", ha scritto la donna ringraziando tutti quelli che in questi giorni l'hanno inondata d'affetto attraverso i socil. Nonostante non sia un momento semplice per il Paese, il fatto che tante persone le abbiano dedicato un pensiero e una preghiera le ha dato grande forza per superare un momento complicato. " Adesso, più di prima, abbiamo bisogno d'amore specialmente di darlo. Stiamo cambiando, eravamo al top per odio e cattiveria. Love&Peace ", ha concluso la cantante. Inevitabilmente, sotto il suo tweet sono piovuti tanti messaggi di affetto sincero e di emozione per le sue parole.

Donatella Rettore è molto attiva sui social, dove ha un ottimo seguito di persone che aspettano tutti i suoi aggiornamenti. In questi giorni di quarantena durante i quali gli italiani si sono ritrovati ai balconi dei palazzi per manifestare solidarietà reciproca non è mancato chi, proprio per far arrivare il suo sostegno a Donatella Rettore, ha diffuso i suoi successi più famosi. I video sono stati condivisi sui social e sono arrivati anche a lei, che non ha potuto fare a meno di condividerli e di ringraziare. Adesso per la Rettore si profilano lunghi giorni di riabilitazione e di riposo che, complice la quarantena, saranno più semplici da rispettare anche per una donna energica e sempre in movimento come lei.