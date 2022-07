Una donna che aiuta le anime a "passare oltre". Torna Ghost Whisperer

Ci sono alcune serie tv che non passano mai di moda. Nonostante lo scorrere del tempo, nonostante i cambiamenti del mercato televisivo (che è diventato così mordi e fuggi), sono tanti gli show televisivi del recente passato che diventato dei veri e propri cult per gli appassionati. Serie come Desperate Housewives e X-Files, ad esempio, sono produzioni che ancora oggi attirano pubblico grazie a una capillare diffusione delle piattaforme streaming. Un discorso del genere calza a pennello quando si parla di Ghost Whisperer, serie con Jennifer Love Hewitt che, dopo una breve assenza dai nostri schermi, dal 6 luglio va ad arricchire il catalogo di Disney +, dove saranno disponibili tutti gli episodi prodotti. In onda in America dal 2005 al 2010 per 5 lunghe stagioni, lo show ha debuttato in Italia prima su Sky per arrivare poi su Rai Due e in prima serata. Di recente aveva trovato su Rai 4 una casa molto accogliente ma non era ancora disponibile in nessun servizio in streaming. Almeno fino a questo momento.

Ghost Whisperer ritorna proprio al momento giusto. Lì dove fioccano poche novità degne di nota – il mese di luglio è molto scarno - i canali a pagamento, proprio in vista di questa lunga estate calda e afosa, propongono la classica maratona estiva. Così da poter gustare tutta d’un fiato una serie che riesce ancora stupire il pubblico. Sì, anche se ci troviamo di fronte a un prodotto ruffiano, che punta a sfiorare le emozioni più sensibili dello spettatore, Ghost Whisperer piace perché sa parlare al cuore con storie toccanti, semplici e oneste. Ora vi spieghiamo perché una serie da non perdere.

La donna che sussurra alle anime perdute

Ambientata nell’immaginaria cittadina di Grandview, nello Stato di New York, la storia si focalizza sulla vita di Melinda Gordon (Jennifer Love Hewitt). È una giovane imprenditrice che gestisce un piccolo negozio di antiquariato. E’ sposata insieme a Jim, che di professione è paramedico, e vive una vita serena e tranquilla. O almeno così sembra. In realtà Melinda ha la capacità di vedere gli spiriti dei morti che sono intrappolati in questo mondo. Parlano con lei e chiedono il suo aiuto per "passare oltre" e raggiungere – finalmente – la pace. La storia ha uno schema molto semplice e che si ripete di episodio in episodio. Nonostante questo, la serie non perde mai la sua identità, restando sempre e comunque un piacevole intrattenimento.

Melinda non è da sola. Anche se è l’unica che può dialogare con i morti, può contare sull’aiuto del comprensivo marito, su Andrea (la sua migliore amica che, però, muore in un incidente aereo durante il finale della stagione uno), ma anche su Delia (esperta di arte) e su Rick Payne (universitario che conosce molto bene il mondo dell’occultismo). Inoltre, stagione dopo stagione, la protagonista si trova ad affrontare demoni infidi e pericolosi che cercano di impedire che le anime intrappolate possano raggiungere la luce. Il tutto condito con una buona dose di moralismo e con il giusto buonismo.

Storie confortanti che si interrogano sulla vita dopo la morte

Di sicuro, Ghost Whisperer non è una serie da annales della tv. Resta comunque un prodotto confezionato a tavolino, che parla al pubblico con il tono e le parole giuste, senza mai strafare e, appunto, senza mai stravolgere i suoi obbiettivi. È una serie per famiglie che racconta solo storie umane di drammi intimi e personali in cui ognuno di noi può trovare un po' di se stesso. E, proprio in questa formula che la serie tv ha trovato il modo di imporsi nel mercato televisivo di ieri, restando viva anche in quello di oggi. Ghost Whisperer cerca di raccontare, con un tratto semplice e onesto, un dramma umano di una donna con una straordinaria capacità, affrontando temi di grande valenza: come l’amore che vince sul tempo, rancori, vendette e incomprensioni. Su tutto vince la curiosità di conoscere cosa c’è oltre la vita e cosa succede una volta che il nostro spirito ha lasciato il corpo. Melinda non lo spiega, lo fa solo comprendere. Perché, persino per lei è un’impresa troppo grande.

Jennifer Love Hewitt che è diventata una massaggiatrice (ma per la tv)

Recitare in Ghost Whisperer ha regalato a Jennifer Love Hewitt la capacità di scelta e di capire come giostrare la sua rinnovata notorietà. Star dei film horror anni ’90, come So cosa hai fatto, e protagonista di Cinque in Famiglia (storico family drama), nel corso del tempo si è imposta al pubblico come la classica donna acqua e sapone. È dopo la fine della serie tv che ha cercato di reinventarsi, senza trovare successo. Infatti nel 2012 è stata attrice e produttrice di The Client List, in cui ha interpretato una donna in crisi economica che si "diverte" a regalare caldi massaggi a clienti molto esigenti. Flop di ascolti, lo show è stato cancellato dopo due stagioni. Oggi è nel cast di 911.

Perché vedere Ghost Whisperer?

Al netto delle aspettative, la serie tv è un vero e proprio peccato di gola. Convince per una storia coesa e che non esce mai dai suoi binari e piace proprio perché miscela molto bene la tematica fantasy alle dinamiche familiari. Non è propriamente una serie da binge watching ma è da vedere a piccole dosi, anche solo per apprezzare l’evolversi della vicenda che, sul più bello, riesce sempre a stupire il pubblico.

Poi arriva l’ingiusta cancellazione

Eppure non ha avuto un destino felice. Ghost Whisperer, infatti, alla fine della stagione cinque è stato cancellato ingiustamente senza regalare alla storia una sorta di compiutezza. Non si sono mai compresi i reali motivi per il quale la serie non ha avuto più la fiducia del network. Alcuni credono che sia dovuto a un calo di ascolti. Dai 10 milioni di telespettatori, Ghost Whisperer ha cominciato a perdere consensi e, a fronte degli alti costi di produzione, si è deciso la via più facile. Questo ha scatenato una rivolta da parte dei fan che fino all’ultimo hanno sperato in un passo indietro, che non è mai avvenuto.

Oltre a Ghost Whisperer c’è Medium

La serie non è stata l’unica che ha trattato il tema del paranormale in un contesto contemporaneo. In quel periodo oltre a Ghost Whisperer c’era anche Medium, con Patricia Arquette. Come Melinda aveva strani poteri. Non parlava solo con i morti ma aveva previsioni di ciò che poteva avvenire nel futuro. Lo show, di impianto crime, per un po' di tempo si è conteso i fan di Melinda e company.