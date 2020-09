Il dramma di Nina Moric: "Carlos non mi risponde più al telefono e non lo posso vedere"

La disperazione di Nina Moric è tutta in un fiume di parole che la showgirl ha deciso di affidare a Instagram, a quanto pare l'ultimo strumento che le è rimasto per comunicare con suo figlio Carlos Corona. Il ragazzo è diventato da poco maggiorenne e ha deciso di andare via da casa della madre per trasferirsi da suo padre, Fabrizio Corona, chiudendo ogni rapporto con la madre. Non si conoscono i motivi di questo allontanamento improvviso ma Nina Moric non si arrende e continua a cercare ogni strada per ritrovare un contatto con lui.

Figlio mio, quanto vorrei essere tra le tue braccia, vederti solo per cinque minuti, così potrei perdermi nel tuo sorriso, nei tuoi occhi pieni di luce e purezza d'animo

La tua mancanza mi sta divorando, ho deciso di compatirmi un po'. Però vederti spensierato e felice mi fa sentire meglio

Cerca di far capire che non sei tu che devi essere un padre, ma sei un figlio. Essere complici con tuo padre è bellissimo ma dev'essere un rapporto disinteressato. Però so per certo che ti vuole un bene immenso

", inizia così quella che sembra una lettera, scritta dalla modella croata su Instagram e inidirizzata a Carlos. "", scrive Nina Moric nel suo lungo flusso di parole in cui ricorda al figlio l'importanza che lui ha nella sua vita. Non nomina mai Fabrizio Corona, ma l'uomo è ben presente nelle parole della modella con un monito mollto forte a suo figlio: "".

Ora Carlos ha 18 anni e questo orrore non avrà mai fine. E’ una macchina da soldi per suo padre, una merce di scambio

Tra Nina Moric e Fabrizio Corona sembrava fosse tornato il sereno, ma qualcosa negli ultimi mesi si è incrinato, forse in mniera definitiva o forse no. La modella croata ha lanciato pesanti accuse in direzione del suo ex marito, accusandolo di sfruttare l'immagine del figlio per soldi. "", parole dure come la pietra quelle di Nina Moric, che pare non veda suo figlio da diversi mesi. Questo, però, non le ha impedito di redargurlo con forza quando il ragazzo è scivolato in una gaffe omofoba sui social e, anche in quel caso, la modella aveva scelto di affidare il suo rimprovero a Instagram.

Solo oggi si capisce il motivo di questo comportamento. " Non rispondere al telefono è passato di moda. Non avevo altra scelta e forse solo così potrà leggermi ", ha risposto Nina a chi le ha rimproverato di voler quasi spettacolarizzare la situazione, invece che risolverla privatamente. " Se avessi avuto un altro mezzo di comunicazione non l'avrei mai fatto questo gesto pubblicamente. Sì, sembra sbagliato questo mio gesto ma non avevo altra scelta ", ha concluso la modella croata.