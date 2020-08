"Fabrizio vende suo figlio come merce di scambio. Un incubo", le dure accuse di Nina Moric a Corona

Altro che famiglia riunita e felice. Nina Moric - dopo la pubblicazione delle foto sul settimanale Chi in cui sembrava aver ritrovato la serenità al fianco dell'ex compagno Fabrizio Corona e del figlio Carlos Maria - torna all'attacco e apre il vaso di Pandora. Tutta una " farsa " l'aveva definita lei pochi giorni fa, rispendendo a un fan sui social network, e oggi Nina Moric è tornata di nuovo all'attacco, accusando Corona di usare il figlio come " macchina per fare soldi ".

Dopo anni di litigi, riappacificazioni e nuove accuse tra Nina Moric e Fabrizio Corona sembrava esser tornato il sereno. Il motivo principale? Il benessere psicologico del figlio Carlos Maria, decisamente provato dall'assenza di un padre coinvolto per anni in scandali e vicende giudiziarie. Con l'uscita dal carcere di Fabrizio Corona una nuova vita per la famiglia sembra esser cominciata e invece, dopo la festa del 18esimo compleanno di Carlos, qualcosa si è rotto per l'ennesima volta. Nina Moric è tornata all'attacco, accusando l'ex compagno di " soffrire di onnipotenza " e di "aver finto " nel quadretto familiare.

Sui social negli scorsi giorni la Moric non si è risparmiata stoccate all'indirizzo di Fabrizio Corona che, dal canto suo, non ha mai replicato agli attacchi. Dopo averlo accusato di essere concentrato solo su stesso piuttosto che sul figlio, nelle ultime ore Nina ha lanciato ulteriori pesanti accuse: " Un incubo. Vorrei fare le vacanze con mio figlio ma il padre aperte "vende" la sua presenza ad un ristorante di Forte dei Marmi e fa accompagnare Carlo a portare a termine ciò che lui ha contrattato ". Le parole sono comparse nelle storie del profilo Instagram della modella croata nelle scorse ore, dure e pesanti come macigni: " Ora Carlos ha 18 anni e questo orrore non avrà mai fine. Lui è una macchina da soldi per il padre, una merce di scambio! Signore pietà. Fabrizio Corona vuoi bene a nostro figlio? Ora capisco perché nessuno mi risponde ".

Nina Moric non perdona Fabrizio Corona e lo accusa di non essere mai davvero cambiato nei confronti del figlio. Il tutto mentre lui annuncia di doversi presentare davanti a giudici, il prossimo novembre, per rispondere della nuova accusa di evasione fiscale. Nonostante il quadretto famigliare immortalato sulla prima pagina di Chi solo poche settimane Nina Moric promette di dare battaglia all'ex marito in nome della libertà del figlio.