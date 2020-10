La paura dopo le nozze di Elettra ​"Fratello ha polmone collassato"

Dalla felicità delle nozze al dramma sfiorato. Momento difficile per la famiglia Lamborghini che, dopo il matrimonio di Elettra celebrato la scorsa settimana, oggi deve affrontare un duro colpo per il ricovero in ospedale di Ferruccio Jr, fratello della bella ereditiera. Elettra Lamborghini subito dopo il grande evento è volata a Cipro per godersi la luna di miele insieme al marito il disc jockey Nick van de Wall, ma mai si sarebbe aspettata che suo fratello venisse colpito da un problema di salute così grave.

Ferruccio Lamborghini Jr ha partecipato alle nozze della sorella Elettra lo scorso 26 settembre. Un evento in grande stile svoltosi sulle rive del lago di Como e che ha richiamato l'attenzione mediatica e social di tutto il mondo. Elettra Lamborghini, infatti, ha un seguito che va oltre i confini italiani e in paesi come Spagna, America Latina e California è considerata una vera e propria icona. A stringersi attorno alla cantante nel giorno più importante della sua vita c'era anche il fratello Ferruccio Lamborghini Jr. Ma a pochi giorni dal lieto evento un brutto problema di salute lo ha coinvolto da vicino.

A raccontare quanto accaduto è stato lui stesso attraverso le storie del suo profilo Instagram. La foto dal letto di un ospedale, la flebo al braccio e le parole sulle sue condizioni hanno immediatamente preoccupato i suoi seguaci e soprattutto la famiglia. " Non sono qui per il Covid - ha raccontato Ferruccio Lamborghini - così non creo il panico a nessuno. Ho semplicemente avuto un PNX (pneumotorace, polmone dx totalmente collassato) per sei giorni e l’ho capito ieri mattina. Ma respiro e di questo posso esserne felice ". Una notizia che ha superato i confini territoriali ed è giunta anche a migliaia di chilometri di distanza a Elettra.

Il fratello della Lamborghini - 29 anni campione di motociclismo, appassionato di viaggi nonché amministratore delegato della storica azienda di famiglia - ha spiegato di esser stato colpito dall'inusuale patologia poco dopo le nozze di Elettra. Ma di aver sottovalutato i sintomi che da giorni si manifestavano. Una condizione che lo ha messo in serio pericolo perché, se preso sotto gamba, il pneumotorace (che è provocato dall'aria in eccesso nella cavità pleurica) porta al totale collasso del polmone colpito e in alcuni casi anche alla morte. Ferruccio Lamborghini Jr, però, ha rassicurato tutti confermando di aver recuperato la capacità respiratoria, fondamentale per una corretta guarigione.