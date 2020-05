Il coronavirus non ferma le nozze di Elettra Lamborghini. E le location sono da sogno

Il coronavirus ha costretto al rinvio molti matrimoni vip. Da Giorgia Palmas a Simona Ventura sono tante le showgirl italiane che hanno deciso di posticipare la data delle loro nozze, ma non Elettra Lamborghini. L'ereditiera emiliana non ha voluto rinunciare al suo sogno, scegliendo di confermare l'evento per settembre. A meno di tre mesi dal sì, però, la Lamborghini deve recuperare il tempo perduto per colpa della quarantena. Per organizzare il matrimonio nei minimi dettagli, la cantante ha scelto di affidarsi al wedding planner più famoso d'Italia (e del piccolo schermo), Enzo Miccio.

Lo scorso dicembre, con un post social a sorpresa, Elettra Lamborghini annunciava il fidanzamento con il compagno, il dj olandese Afrojack. Il preludio di un matrimonio da favola che avrebbe dovuto realizzarsi nove mesi dopo, ma che la pandemia da coronavirus ha messo fortemente a rischio. Nonostante l'incertezza che regna a causa dell'emergenza ancora in corso, Elettra Lamborghini ha deciso di non rinunciare alle nozze, puntando tutto su Enzo Miccio per organizzare l'evento dell'anno, in programma il prossimo settembre.

Nelle scorse ore, la regina del twerking, come viene chiamata nell'ambiente musicale, ha visitato alcune location sul Lago di Garda. Foto e video del sopralluogo sono stati condivisi nelle storie del suo profilo Instagram. Visibilmente emozionata, Elettra Lamborghini ha ripreso Enzo Miccio su una barca che li ha portati sullo scenografico isolotto del Garda, a poca distanza da San Felice del Benaco. La futura sposa e il wedding planner dei vip hanno visitato la villa in stile neogotico veneziano, progettata dall'architetto Luigi Rovelli nei primi '900, che si erge solitaria sull'isola del famoso lago. Elettra Lamborghini si è detta entusiasta ed emozionata della location, la sua preferita fino ad adesso e che, a giudicare dalle parole dette sui social network, potrebbe essere proprio quella scelta per celebrare il matrimonio con il suo Afrojack.

Se le disposizioni di sicurezza in tema di contagio non cambieranno, la Lamborghini e i suoi invitati (ridotti al minimo per evitare assembramenti) dovranno rinunciare ai classici gadget come ciabattine e ventagli brandizzati per le nozze. L'accessorio che non potrà mancare, da indossare almeno per il 2020, sarà infatti la mascherina e chissà che la cantante non scelga di farne realizzare alcune "a tema" proprio per l'occasione.