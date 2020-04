Drew Barrymore, la sfida social è un disastro

Una gara divertente per spezzare la noia da quarantena: questa la soluzione messa in atto dalla stilista di moda Stella McCartney e dall'attrice Drew Barrymore, che hanno deciso di affrontare le scale di casa armate di tappeto. Il supporto di stoffa trova un altro impiego e si trasforma in un singolare slittino, utile a scivolare velocemente dalle scale, fatto che alla stilista riesce benissimo e a grande velocità. La figlia di Paul McCartney ha condiviso la clip divertente via Instagram, chiedendo però di non replicare le sue gesta, in particolare sulle scale di casa. Una pratica simpatica ma che potrebbe rivelarsi dannosa per la salute di chi la vorrà emulare.

Drew Barrymore ha deciso di copiare subito l'esperimento, affrontando le scale con una personalissima tecnica, ma con il supporto di uno slittino casalingo decisamente poco funzionale. L'attrice viene ripresa mentre si avvolge in un grande tappeto rettangolare con una struttura morbida e frange, per poi sdraiarsi sulla scale di casa nella speranza di replicare le gesta della stilista.

Ma il tappeto non svolge il suo ruolo alternativo e Drew rimane bloccata tra un gradino e l'altro, costretta a strisciare il lato B, avanzando goffamente. Sfida accettata ma anche fallita per la simpatica attrice, che risulta involontariamente buffa e comica, finendo completamente incastrata nel tappeto colorato. Tra una risata e l'altra, la giovane passa il testimone al conduttore Jimmy Fallon, così da portare avanti il singolarissimo gioco.

Ma ci pensa la cantante Patti Smith a spezzare le gesta atletiche da salotto, facendosi riprendere mentre legge un libro comodamente seduta sugli scalini di casa. Un'alternativa molto più sicura e meno dannosa, che la stessa Stella ha deciso di condivide sul suo profilo Instagram portandola ad esempio. Nonostante la gara non abbia ancora trovato un seguito, le due clip hanno ottenuto un buon riscontro, in particolare quella di Drew che è riuscita a strappare più di un sorriso.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?