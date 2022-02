Drusilla Foer: "Tutti avevano paura di un uomo travestito da donna"

Drusilla Foer ha scelto la terza uscita sul palco dell'Ariston per giocare sull'ambiguità del suo personaggio. All'esordio nel ruolo di co-conduttrice al fianco di Amadeus nella terza serata del festival di Sanremo, l'attrice toscana - al secolo Gianluca Gori - non ha avuto paura di pronunciare la parola "travestito" e vestendo i panni di Zorro ha scherzato su se stessa.

Nella terza serata del Festival è toccato a Drusilla Foer calcare il palco di Sanremo e l'attrice lo ha fatto con toni ironici e canzonatori sin dal suo ingresso in avvio di puntata, quando ha provato a prendersi il palco come cantante piuttosto che da co-conduttrice: " Senta, coso: come si chiama? Amedeo? Se ne vada oppure mi chiami il direttore artistico! Io sono qui per cantare". Le rimostranze del conduttore non l'hanno però fermata. "Cioè devo presentare il festival tutto il tempo accanto a lei fino alla fine? Un inferno! ", ha scherzato la Foer, che alla vigilia della serata aveva rivendicato il suo ruolo di valletta.

A metà serata è arrivata la gag che nessuno si aspettava. " Ho pensato a qualcosa di eccentrico, per tranquillizzare tutti quelli che avevano paura di un uomo en travesti, sicché mi sono travestita ", ha esordito Drusilla Foer, scendendo la scalinata dell'Ariston nelle insolite vesti del celebre giustiziere mascherato, nel tentativo scherzoso di rassicurare tutti. E mentre Amadeus si fingeva sorpreso, ha proseguito: " Si diceva tanto di un travestito a Sanremo e allora io mi sono travestita... da Zorro ".

Un travestimento nel travestimento - sfruttando anche il gioco di parole - che ha divertito il pubblico e che ha consentito alla Foer di giocare con l'idea del personaggio "en travesti", che tanto ha fatto parlare nei giorni precedenti alla sua partecipazione al Festival. Che Drusilla volesse divertirsi all'Ariston lo aveva annunciato in conferenza stampa ed è quello che ha fatto con la gag sul suo personaggio, che richiama alla memoria quello della signora Coriandoli degli anni '80. " Guardi che le affetto un pezzettino di naso", ha scherzosamente minacciato Drusilla, rivolgendosi al conduttore per poi proseguire: "Gli uomini con il naso piccolo, per me, sono come le Ferrari senza il volante ".