"E chi li ha i soldi per andare in vacanza?" Parte l'assalto alla Clerici

Sappiamo molto bene che l’Italia in questo determinato periodo storico sta cercando nuove forze e nuove energie per tornare a vivere. La pandemia, però, ha messo a dura non solo il singolo cittadino ma anche e soprattutto l’economia. E, secondo le stime, uno dei settori più colpiti è il turismo. Da Nord a Sud tante sono le bellezze che rischiano di essere dimenticate a causa di una grave crisi economica. In molti, e soprattutto i personaggi del mondo dello spettacolo, cercano di risollevare il morale, invitando i fan a trascorrere le vacanze nel nostro Paese. Anche Antonella Clerici si è unita al coro di voci che, attraverso i social, ha invaso tutta la rete. Che sia un messaggio, un video o una foto, la celebre e amatissima conduttrice Rai ha voluto lasciare la sua impronta. Uno scatto che, però, ha sollevato una lunga serie di commenti aspri e pungenti.

Nel mirino è finita una foto di un bellissimo scorcio di Portofino, la nota località balneare della Liguria. Lo scatto mette in mostra il porto e una parte della collina, in un’inquadratura semplice ma al tempo stesso molto particolare. "Portofino, Liguria, Italia: il nostro bel Paese", scrive la Clerici e accompagna il post con l’hashtag #VacanzeItaliane. La foto ha ricevuto più di 10mila "like" ma è tra i commenti che si legge il malcontento. "La foto è bellissima, peccato che quest’anno non mi potrò permettere nessuna vacanza", scrive un utente. "E chi ha i soldi per muoversi da casa?", si legge. E poi: "Antonella, ma dove sono i soldi? Io non li ho. Me li dai tu, per caso?" scrive un follower molto adirato. "Se abbassassero i prezzi … " commenta un altro. "Ora tutti dicono di fare le ferie in Italia. Prima se non andavi all’estero eri un poveraccio. Voglio proprio vedere cosa succederà quando tutto sarà finito", scrive un altro fan della Clerici.

La conduttrice è stata bersagliata da più fronti ma, nonostante le accuse, non risponde alle critiche ricevute. Ha preferito il silenzio. Si leggono però anche tanti commenti di apprezzamento, tra tutti quei post al veleno. C’è, ad esempio, chi invoglia la gente a visitare la Liguria e chi elargisce consigli su cosa si può visitare. Antonella Clerici non è l’unica star italiana che si è unita al coro di "Vacanze in Italia". Sono stati i Ferragnez ad aprire le danze. Anche in quel contesto le critiche non sono mancate.