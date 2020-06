Giulia Belmonte, la fidanzata di Stash che presto diventerà mamma

Si è aperta con una bella e inaspettata sorpresa ieri sera la finale di “Amici Speciali” in onda su Canale 5. La padrona di casa, Maria De Filippi, ha annunciato che Stash, il leader del gruppo musicale dei “The Kolors”, diventerà papà per la prima volta. Felici gli ospiti per l’annuncio della lieta notizia in studio, entusiasti i seguaci del cantante su Instagram, ma allo stesso tempo, tutti si sono fatti una domanda: “ Chi è la fidanzata di Stash ”? Ed ecco che sono partite le ricerche nel web dirette a capire chi fosse la futura mamma.

Così è spuntato il nome di Giulia Belmonte, 24enne di Atri, in provincia di Teramo. La futura mamma, nonostante la giovane età, vanta già un curriculum pieno di esperienze. Bruna dallo sguardo magnetico, ha iniziato ad inserirsi nel mondo della moda e dello spettacolo già all’età di 18 anni partecipando a Miss Italia. Dal noto concorso di bellezza, creato dal patron Enzo Mirigliani, ne è uscita guadagnandosi la fascia di Miss Abruzzo. Nonostante la soddisfazione per aver conquistato un importante riconoscimento, la giovane non si è fermata lì: testa sulle spalle, ha proseguito gli studi dopo il diploma laureandosi in Scienze della Comunicazione. Poi la realizzazione di un altro sogno: quello di diventare giornalista.

Divenuta giornalista pubblicista, Giulia non si è fermata ad un solo settore ma ha spaziato in più rami dividendosi tra la storia, la tecnologia e l’archeologia. Poi un’altra importante esperienza, ovvero quella di lavorare per il programma “Storia e Misteri” su Telenova al fianco di Aristide Malnati. All’interno della trasmissione, la futura mamma faceva l’inviata e questo le ha permesso di viaggiare in tutta Italia. Poi, nell’ultimo anno, è arrivata per lei l’occasione di parlare di sport come ospite fisso su Novastadio, all’interno di una rete televisiva lombarda. Ma non finisce qui, Giulia Belmonte è stata anche la protagonista del video musicale dei cantanti Benji e Fede dal titolo “Dove e Quando”, la canzone che ha spopolato nell’estate 2019.

L’account della giovane, già abbastanza seguito, da ieri notte ad oggi ha registrato la presenza di nuovi seguaci perché curiosi di conoscere chi fosse la compagna di Stash. Già perché questo rapporto non era mai stato reso noto fino ad ora. Della loro relazione non si sapeva niente. I due sono stati sempre lontani dall’occhio del gossip. Sono 111mila i follower che seguono la 24enne su Instangram dove svolge anche l’attività di influencer posando per diverse case di moda.