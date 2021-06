Ecco i "Tulipani di seta nera"

Entra nel vivo la XIV edizione del Festival Internazionale del Film Corto «Tulipani di seta nera», che si svolgerà a Roma, al Cinema Giulio Cesare, dal 3 al 6 giugno. Pino Insegno e Elena Ballerini condurranno il Gala Televisivo nel corso del quale saranno premiati i vincitori di questa edizione. Nel cast delle opere finaliste spiccano alcuni volti molto amati del piccolo e grande schermo, come Luisa Ranieri (ne «L'Affitto»), Angela Finocchiaro (in «Verdiana»), Beppe Carletti (in «Gocce di Luce»), Saverio Deodato (in «Capolinea»), Francesca Rettondini (ne «Il Cioccolatino»), Ludovico Fremont e Nini Salerno (in «The Hole»). Annunciate anche le nomination per il Miglior Corto Straniero, Miglior Corto di Animazione, Sezione COndiVIDiamo Diversità (sul tema Covid 19) e Sezione Tulipani Fuoriclasse - Talenti in Erba (premio per le scuole). Realizzato dall'associazione di promozione sociale «Università Cerca Lavoro», su idea di Paola Tassone, il Festival promuove il lavoro di autori provenienti dall'Italia e dall'estero che, attraverso le immagini, rappresentano non il semplice racconto di una diversità, ma l'essenza stessa della diversità e della fragilità, delle persone e dei luoghi, valorizzandone i molteplici aspetti ed esprimendoli attraverso l'arte cinematografica, che da sempre ha dato voce alle lotte per l'ecologia e l'emarginazione, con pensieri, opinioni e sentimenti. Un Festival la cui principale «mission» è quella di creare una nuova società solidale, una comunità sensibile ed integrata che impari a sostenere i più deboli e a rispettare l'ambiente che la circonda.