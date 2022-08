Mr. and Mrs. Smith, così Brad Pitt fece di tutto per lavorare con la Jolie

Mr. and Mrs. Smith è il film che va in onda questa sera alle 21.35 su Nove. La pellicola è diventata famosa per essere stato il set galeotto per la nascita della storia d'amore tra Angelina Jolie e Brad Pitt, all'epoca ancora impegnato con Jennifer Aniston.

Mr. and Mrs. Smith, la trama

Diretto da Doug Liman e uscito in sala nel 2005, Mr. and Mrs. Smith racconta la storia di due coniugi, John (Brad Pitt) e Jane Smith (Angelina Jolie) che si trovano sul divano di un terapista di coppia per cercare di risolvere i problemi del loro matrimonio, celebrato solo sei settimane dopo il loro primo incontro in Colombia. Tra i problemi riscontrati dalla coppia c'è quello di mantenere segreti che sembrano minare la serenità del letto coniugale: sia John che Jane, infatti, sono sicari, killer di professione. Ma né l'uomo né la donna sanno nulla l'uno dell'altra. Una situazione che cambia quando entrambi, a loro insaputa, vengono scelti per una stessa missione. Ed è proprio durante questa missione che la verità viene a galla e i due ricevono l'incarico di eliminarsi a vicenda. Tuttavia il sentimento che li lega è ancora molto forte e nessuno dei due riesce a compiere l'omicidio. A questo punto John e Jane non hanno altra possibilità che fare squadra comune e combattere contro coloro che li vogliono davvero morti.

Come poteva essere il film

Mr. and Mrs. Smith è un film che ha fatto parlare di sé non tanto per la qualità della messa in scena o per la fluidità del ritmo, quanto per la storia d'amore che è nata sul set e che è diventata una delle più iconiche di Hollywood: i brangelina. Tuttavia, come si legge sul sito dell'Internet Movie Data Base, il film di Doug Liman ha rischiato di essere molto diverso da quello che il pubblico ha potuto vedere sul grande schermo. All'inizio, infatti, il protagonista del film doveva essere interpretato da Johnny Depp. L'attore - neo vincitore di una causa per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard - fu tuttavia costretto ad abbandonare il progetto quando esso entrò in conflitto con gli altri film a cui stava già lavorando.

Tra le attrici prese in considerazione per il ruolo di Jane Smith, invece, furono prese in considerazione Cate Blanchett e Catherine Zeta-Jones. Persino la cantante Gwen Stefani fece un provino per ricoprire quel ruolo. Alla fine, per Jane Smith venne scelta Nicole Kidman, che era stata una delle attrici prese in considerazione sin dall'inizio. Poco dopo, venne assunto anche Brad Pitt. Il cast sembrava dunque ormai definito, finché non avvenne un piccolo colpo di scena. Sempre secondo IMDB, a un certo punto della produzione Nicole Kidman decise di abbandonare il progetto e tagliarsene fuori. La sua decisione portò Brad Pitt a fare lo stesso. L'attore lasciò il film quando ancora non era stato scelto un rimpiazzo per Nicole Kidman. Per il ruolo maschile, allora, venne considerato anche Will Smith. Tuttavia quando si diffuse la notizia che Angelina Jolie aveva firmato il contratto per interpretare la protagonista del film, Brad Pitt tornò immediatamente sui suoi passi, venne reintegrato nel cast e non ci fu più bisogno di cercare un sostituto. Evidentemente l'attore aveva più voglia di lavorare con Angelina Jolie che di partecipare al film stesso.