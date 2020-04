Meghan senza capelli e Harry con una lunga barba: saranno così i reali dopo la quarantena?

La pandemia ha messo tutti in ginocchio. Non solo l’economia, ma ha messo in seria discussione il mondo del lavoro e la socialità di tutti. Il distanziamento per ora è la risposta al virus e ognuno si arrangia come meglio può per sopravvivere con la speranza di tornare a sorridere una volta che l’emergenza sarà finita. Per risollevare gli animi in un momento così delicato, un artista inglese molto quotato ha immaginato come sarà il look di Meghan Markle e del Principe Harry una volta che la quarantena sarà finita. Neanche a dirlo la foto, pubblicata su Instagram, è diventata subito virale e ha fatto incetta di like.

Tutti abbiamo imparato a conoscere Meghan Markle per i suoi fluenti capelli nero corvino, perfetti anche se sono raccolti in un semplice chignon. Come è facile riconoscere il viso del Principe Harry con la barba curata e i capelli perfettamente impomatati. Invece Hey Reilly, fotografo e visual artist britannico, amato da Marc Jacbos e Naomi Campbell, ha immaginato gli effetti del lockdown sulla vita e sul look della ex coppia reale. La foto infatti ripropone un’immagine di Harry e Meghan molto particolare, inusuale, ma che al tempo stesso riesce a conservare la naturalezza e la bellezza dei duchi. La Markle perde i suoi lunghi capelli neri per fare spazio a un taglio da "maschiaccio" che ricorda quello di Demi Moore in "Soldato Jane"; il Principe invece appare con i capelli lunghi che cadono sulle spalle e con una barba estremamente indisciplinata, come se fosse un vichingo alla conquista del cuore della sua amata. Una foto che racchiude, in un certo qual modo, la situazione di tutti noi costretti a una vita isolata e lontano dalle le nostre abitudini più particolari.

Lo scatto di Hey Reilly fa parte di una serie chiamata "Stay in Bed. Grow Your Hair" che vuole mettere in evidenza gli effetti della quarantena su personaggi più o meno famosi durante il coronavirus. "Volevo fare qualcosa di spensierato in risposta alla diffusione del virus, cercando di far sorridere le persone che stanno affrontando una situazione molto difficile", fa sapere l’artista. E nel mirino non sono finiti solo Meghan Markle e il Principe Harry, anche la Regina Elisabetta è stata "colpita" dall’estro fotografo, raffigurata sulla copertina di Elle. Ma Reilly ha voluto sensibilizzare l’attenzione immortalando diversi attori e attrici molto amati dai più giovani.