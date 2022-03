Elenoire Casalegno: "Porto gli artisti a suonare per il Mediterraneo"

Cantanti in crociera. In giro per il Mediterraneo a suonare per gli ospiti di una grande nave e per gli spettatori a casa. Italia Uno prova un nuovo esperimento, un format itinerante, per avvicinare il pubblico alla musica e per dare un po’ di allegria alla gente a casa. Da questa sera (31 marzo) va in onda per quattro puntate, al giovedì, “MSC Crociere - Il Viaggio della musica”, con artisti del calibro di Fedez, Achille Lauro, Tommaso Paradiso e tanti altri impegnati in concerti sul palco galleggiante. Capitani dell’avventura i presentatori Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis.

Per Elenoire è un ritorno al primo amore, gli show musicali, che per lei sono stati l’inizio della carriera, da “Jammin” al Festivalbar, colonna sonora di Italia Uno. “La musica - ricorda la conduttrice - è sempre stata la mia grande passione. Per me, quello del Festivalbar e delle altre trasmissioni è stato un periodo super. E sono molto contenta di tornare a presentare uno programma di questo tipo”. Soprattutto in un periodo triste come questo. “Sì, secondo me le persone, dopo due anni di pandemia e con la guerra in corso, hanno bisogno di evadere, di pensare ad altro, di passare momenti in leggerezza, magari anche di ballare in casa, oltre ovviamente a informarsi e seguire quanto sta accadendo. La nostra mente non può essere bombardata solo di notizie negative, e questo non vuol dire mettere la testa sotto la sabbia. Mi nonna fece la guerra e mi raccontava che anche sotto le bombe la vita doveva andare avanti”.

Alla crociera hanno partecipato nomi importanti della musica nazionale e internazionale, e si sono mischiati con i turisti che si sono trovati a vivere una vacanza speciale. Il programma (ovviamente registrato) è stato realizzato nelle scorse settimane e ha toccato quattro porti: Palermo, Malta, Barcellona e Marsiglia. Si vedono le immagini delle città riprese con i droni.

“Alla fine - racconta Elenoire - si è creata una specie di grande famiglia. Sembrava di essere in gita scolastica. Gli artisti hanno accettato di navigare con noi restando anche qualche giorno. E non stavano soltanto sul palco, si relazionavano con gli ospiti. Si è creato un bel feeling. Potevano incontrare, per esempio, Gué Pequeno che usciva dal bagno turco”.

Tra gli artisti che si esibiranno nella prima puntata, oltre ad Achille Lauro e Fedez (che, ovviamente, ha partecipato prima di sottoporsi all’operazione), ci sono Sangiovanni, La Rappresentante di Lista, Pinguini tattici nucleari, Kungs, Dargen D’Amico, The Kolors, Irama, Sophie and the Giants, Federico Rossi, Gué Pequeno, Topic, Deddy, Berna, Follya, Gemelli Diversi.

L’artista preferito della Casalegno tra i suoi ospiti? “Sono tutti grandi cantanti. E, tra i giovani, ho trovato dei ragazzi preparatissimi che si impegnano a studiare molto. Se devo dare una preferenza, ho una predilezione speciale per Giusy Ferreri, amo lei come persona e la sua voce”.

Il programma è l’inizio per Elenoire di una nuova stagione di musica in tv? “Vedremo. Per ora speriamo che questo programma serve ad avvicinare i giovani ai nostri canali. I ragazzi ormai sono abituati a stare solo sui social, ma ci sono diversi modi di fruire la musica. Io ascolto diversi tipi di musica: dal rock alla classica. Dagli Who, AC/DC a Iggy Pop. Adesso è il periodo di Sinatra, la mia colonna sonora è “My Way””

Lo show è realizzato da “Battiti Live”, in collaborazione con R101, Radio 105 e Radio Norba, con la partnership di MSC Crociere. Regia di Luigi Antonini.

Questo il cast completo degli artisti nelle quattro puntate: Achille Lauro, Fedez, La Rappresentate di Lista, Giusy Ferreri, Noemi, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Elodie, Fred De Palma, Annalisa, Irama, Sangiovanni, Dargen D’Amico, Gué Pequeno, Tommaso Paradiso, The Kolors, Rkomi, Mr Rain, Aka 7even, Tananai, Federico Rossi, Sottotono, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari, Riki, Gemelli Diversi, Matteo Romano, Deddy, Tancredi, Lum!x, Sophie and The Giants, Kungs, Follya, Ofenbach, Topic, Darin, Nika Paris & Room9, Justin Quiles, Alice Merton, Berna, Tecla.