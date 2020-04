Eleonora Pedron, curve mozzafiato su Instagram: "In rosso fai impazzire"

Eleonora Pedron sensuale su Instagram: l'abito succinto mette in risalto la sua forma smagliante e l'eleganza del suo corpo. Lo scatto social vede la ex Miss Italia 2002 ritratta in una posa sexy e altamente erotica, resa bene dall'abito rosso fuoco, incarnante la passionalità. La bellezza eterea e da vera dea della modella campeggia a 360 gradi sul suo profilo Instagram ed è esaltata, in particolare, nell'ultima foto con indosso un abito morbido che lascia scoperto lo stacco di coscia superlatvo e le curve sinuose. L'immagine della 37enne ex meteorina del Tg4 di Emilio Fede, ha sbancato sul web riscuotendo un'acclamazione unanime. E' evidente che il ritratto solare e suadente della showgirl veneta rispecchia la sua serenità interiore e la felicità ritrovata grazie all'amore per Fabio Troiano. Oggi, l'ex reginetta di bellezza è tornata a sorridere accanto all'attore italiano che le ha fatto dimenticare gli stascischi della fine della storia con Max Biaggi.

L'ex reginetta di bellezza sfodera la sua sensualità in abito "red passion"

Il tempo sembra non passare mai per l'ex Miss Italia Eleonora Pedron: nel nuovo post sfodera tutto il suo fascino e il fisico mozzafiato. Calata dentro il sexy abito rosso, la modella si sente super femminile e avvenente, e lo sguardo felino e il sorriso ammaliante comunicano proprio sensualità allo stato puro. Il mini abito esalta il fisico longilineo, le gambe affusolate e tornite e un décolleté prosperoso che spicca di profilo. Su Instagram Eleonora Pedron è meravigliosa con indosso un abito rosso succinto che fa giustizia al suo corpo da urlo. Il vestito "a sbuffo" mette in risalto lo stacco di gamba nuda della Pedron che appare nell'incarnato nobile della modella padovana. Eleonora Pedron compare di profilo con piglio carismatico dietro una colonna bianca. La posa della showgirl è sexy e di classe allo stesso tempo: incanta con la chioma fluente selvaggia, e fa girare la testa a tutti i fan.

Il tenore hot dello scatto viene dato, oltre che dal corpo perfetto della ex Miss Italia, anche dalla eroticità che sprigionano i piedi avvolti in un paio di scarpe luxury con tacco vertiginoso dello stesso rosso schok dell'abitino. A distanza di anni l'ex reginetta continua a stupire con la sua bellezza strabiliante. E dal seguito di ammiratori che conta sul suo profilo Instagram si intuisce che la sua avvenenza è integra e che fa ancora strage di cuori. I fan dell'ex meteorina sono trasaliti ammirando la sensualità della loro beniamina nell’ultima foto Instagram. I complimenti sono piovuti copiosi per la showgirl: " Eleganza e raffinatezza ", " Sei uno spettacolo ", " Woman in red, un po' 80, vabbe', sempre bellissima ", " Ele in rosso fai impazzire… ". Del resto la straordinaria bellezza luminosa di Eleonora Pedron rispecchia la fase felice e positiva che lei sta vivendo.