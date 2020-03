Elettra Lamborghini annuncia: 6 mesi al matrimonio

Soli sei mesi dalla data ufficiale: Elettra Lamborghini ha fatto partire il conto alla rovescia che la separa dalle nozze con il dj olandese Afrojack. Un evento importantissimo che la coppia sta organizzando mentre è reclusa a causa della quarantena imposta dalla presenza del coronavirus, una quotidianità che la regina del twerking condivide giornalmente con i suoi tantissimi fan. Tra una foto, una diretta live e una serie di Storie di Instagram la giovanissima cantante rallegra le giornate dei suoi follower.

Nell'ultimo scatto pubblicato Elettra è immortalata al fianco del fidanzato, un'immagine che sancise i sei mesi che la dividono dal giorno del matrimonio ed i diciannove giorni di quarantena al fianco del suo uomo. Il dj ha voluto celebrare la sua fanciulla facendole consegnare una serie di meravigliose composizioni di rose oltre ad una splendida struttura floreale a forma di orso, sempre di brillanti rose rosse.

Il tutto accompagnato da una golosissima torta a più strati per celebrare l'evento e il loro anniversario, un dolce stuzzicante tanto che lo stesso Afrojack è pronto ad assaggiarlo direttamente con i capelli. La coppia reclusa insieme trascorre le giornate alternando momenti di sport con lunghe attività ludiche incentrate sulla creazione di complicatissimi puzzle, come mostra la stessa Elettra attraverso le Storie di Instagram. Una finestra sul mondo che utilizza con costanza per rispondere ai suoi sostenitori e per farli divertire con meme, smorfie e filtri simpatici.

La regina del twerking confessa di aver un po' ceduto alla noia e al cibo tanto da rimpiangere i suoi addominali, ma di sicuro non le manca l'ironia e la voglia di raccontarsi. La sua preda preferita è proprio il povero Afrojack che finisce sempre nelle sue Storie di Instagram come vittima sacrificale delle sue amorevoli battute, ma il dj di fama mondiale è un uomo molto timido e riservato che si imbarazza davanti all'audacia della fidanzata. E, mentre la quarantena avanza per tutti, i due procedono con la preparazione a distanza delle loro nozze che, coronavirus permettendo, avranno luogo presumibilmente a settembre.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?