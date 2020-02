Elettra Lamborghini è sexy. Ma non va d'accordo con la grammatica

Il Festival di Sanremo 2020 ha regalato tantissime emozioni ed è stata un vero successo. Tra tutti i volti famosi del mondo dello spettacolo e della musica italiana, non poteva certo mancare anche Elettra Lamborghini, che portato il twerk abbinato a ritmi latino-americani per la prima volta sul palco dell’Ariston. L’abbiamo vista quindi esibirsi con i brani ‘Musica (E il resto scompare)’ e ‘Non succederà più’ – quest’ultimo in compagnia di Myss Keta con la quale, a fine esibizione, si è anche scambiata un bacio davanti a tutta l’Italia.

C’è da dire, però, che la preparazione in vista di Sanremo le ha portato via un bel po' di tempo. Allenamento, dieta, rimedi naturali infinite sdutte dall’estetista sono stati infatti gli alleati indispensabili per affrontare la kermesse canora di molti vip. Così, finalmente, anche Elettra è tornata alla sua solita routine e a dedicarsi a sé stessa senza alcuna ansia da prestazione, il tutto regolarmente condiviso sui social.

È su Instagram infatti che Elettra Lamborghini riesce sempre a far sorridere tutti con le sue battute o le sue Instagram Stories. Poche ore fa, infatti, la cantante bolognese si è ripresa dopo essersi lavata il volto. Peccato però che sia in intimo e, inevitabilmente, gli occhi di tutti sono finiti proprio sulla scollatura della cantante e influencer.

"Sto andando a fare i mille esami che non ho fatto in questi mesi per le troppe cose da fare. All’insegna dell’ippocondria" , ha scritto Elettra a corredo delle sue stories facendo sapere ai suoi follower il programma della mattinata. Diciamocelo, avere un po’ di tensione quando dobbiamo sottoporci a un esame è assolutamente normale. Il problema è che questa paura, talvolta, può trasformarsi in vera e propria ansia, come nel caso di Elettra. A tal punto che arriva a soffrire di ipocondria man mano che i test medici si avvicinano, mostrando una costante apprensione per la propria salute.

Tuttavia, mentre alcuni errori di italiano, in particolare quelli grammaticali e di ortografia, potrebbero passare inosservati se commessi da uno di noi comuni mortali, la situazione cambia di gran lunga se a sbagliare è un vip. Così, nonostante le stories della Lamborghini fossero dominate dal suo prosperose décolleté, non è certo passata inosservata la scrittura incorretta dalla parola ipocondria, che non va assolutamente scritta con le doppie come ha fatto Elettra.

Insomma, sarà stato il suo stato d’ansia a farle commettere questo scivolone? Oppure dobbiamo pensare che, a forza di ispirarsi alo stile di vita di oltreoceano, stia pian piano dimenticandosi delle sue origini italiane?

