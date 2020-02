Elettra Lamborghini va fuori di seno a Domenica in: "Ho lo scotch sulle tett*"

Nel programma domenicale, tradizione di molti italiani, l'incidente hot di Elettra Lamborghini ha fatto gridare allo scandalo i perbenisti. Ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica In, nella puntata del 16 frebbraio, la prosperosa cantante ha fatto il suo ingresso da vera star indossando un tailleur tempestato di brillantini e paillettes con uno scollo vertiginoso che ha fatto "tremare" la Zia Mara.

Già reduce dall’episodio bollente sul palco del Festival di Sanremo, quando la prorompenza del lato A della cantante ha preteso visibilità facendo fuoriuscire un seno dalla tutina super compressa. Elettra Lamborghini ha fatto preoccupare la conduttrice di Domenica in per la sua giacca succinta e il suo décolleté strabordante. Il tailleur luccicante della Lamborghini non voleva saperne di contenere la forme procaci dell'artista, e la giacca ballerina indossata sulla pelle nuda, pare facesse il gioco di chi ricercava lo scoop osé poiché continuava ad aprirsi, esibendo il seno provocante. Evidentemente l'accorgimento dello scotch posizionato all'altezza del décolleté per bloccare l'oscillazione della giacca, studiato dalla cantante, non ha funzionato un granché.

La sexy Elettra è intervenuta in veste di ospite a Domenica in dopo il forfait dato a Mara Venier nella puntata trasmessa in diretta dal Teatro Ariston nella domenica seguente la kermesse canora. La vitale condutrice Rai, perdonandola per la sua assenza, l'ha invitata nuovamente per condurre una delle sue estemporanee interviste. La Lamborghini, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo con "Musica (e il resto scompare)", ha accettato l'invito della Venier per esibirsi con il suo brano e per raccontare della sua vita privata e professionale dagli esordi sino all'apparizione al popolare evento musicale. Nel salotto della Venier la chiacchierata tra le due è stata esilarante: simpatiche gag, fragorose risate e siparietti ironici su tatuaggi, piercing e seno fuori controllo, è stata un sussegurisi di botta e risposta goliardici che hanno divertito il pubblico.

La Venier dopo aver notato il piercing al naso della cantante ha indugiato sul tema, ed Elettra ha deciso di stuzzicare la padrona di casa dicendo: " Ne ho anche un altro in un'altra parte del corpo ", poi con grande stupore generale, ha lanciato la sfida: " Vuoi vedere il mio brillocco? ". E insistendo su questa strada ha domandato: " Mara vuoi vedere qualcosa di speciale? ", e ha permesso a Mara Venier di accostarsi a lei mostrandole il piercing al seno. Pronta la battuta pungente della conduttrice veneta: "Oh, che male! ". Insomma, il piercing della Lamorghini infilzato nelle sue parti intme ha scatenato una gag divertente e grandi risate. Ma i guai non sono finiti qui per la Zia Mara che, avvezza a scherzi e burle, ha dovuto affrontare una situazione imbarazzante con la sua elettrizzante ospite.

Elettra Lamborghini ha fatto "tremare" e vacillare Mara Venier durante il corso dell'intervista a due. La giacca scintillante dell'artista, alla faccia degli escamotage sartoriali, non si è fatta domare e tra una mossa e l'altra ha fatto ammirare al mondo le grazie donate da madre natura a Elettra: il suo seno rigoglioso è parzialmente fuoriuscito. A tal punto, la conduttrice è corsa ai ripari scongiurando l'intervento censorio degli autori e ha informato la bella ospite che era troppo svestita. Ma la poliedrica Zia Mara si è industriata prima di ricevere un ammonimento dall'alto, e ha con l'abilità di una brava sartina ha adottato un sitema per chiudere la scollatura osé.

Elettra Lamborghi ha stupito e scandalizzato in diretta a Domenica in. L'artsta si è presentata nello studio televisivo con una mise stravagante: giacca e pantaloni argentati che hanno mandato in visibilio i telespetttori del programma domenicale. La giacca, che lasciava poco spazio all’immaginazione, ha creato qualche problema all'artista 25enne. L'episodio increscioso ha fatto preoccupare Mara Venier, timorosa che l'incidente hot in diretta le avrebbe procurato qualche rimbrotto dai vertici Rai. " Datemi una spilletta per favore " ha richiesto prontamente la conduttrice in soccoso alla Lamborghini. Poi, sdrammatizzando l'atmosfera in studio e il momento critico, ha riferito con la sua consueta ironia: " Se succede un incidente in diretta, qua mi licenziano. Non facciamo vedere niente ".

La giacca dalla scollatura seducente lasciava intravedere le forme sinuose e abbondanti della musicista. La conduttrice dopo ripetuti solleciti allo staff è riuscita a farsi procurare una spilla per contenere il seno da bomba sexy che la regia stentava a inquadrare, staccando con continui primi piani. L'intesa tra la Venier e la Lamborghini è giunta al clou quando hanno diretto il centro dello scherno sulla taglia maxi di reggiseno della nipote del celebre imprenditore automobilistico. Le due complici sono andate avanti a braccio a colpi di battute, reggendondosi il gioco a vicenda, in un interscambio ilare. Di colpo la cantante, continuando sulla scia delle goliardate, è intervenuta in segno di ringrazamento, dicendo: " Grazie mille Roberto…chiunque tu sia! ". L'uscita dell'ex coach di The Voice ha fatto ridere il pubblico in studio a crepapelle.

Dinanzi al disagio della conduttrice, la Lamborghini ha cercato di autogiustificarsi, riferendo disinvolta di aver preso le sue precauzioni, ahimè fallimentari: " Ho messo un po’ di scotch per non farle uscire, speriamo non escano. Vuoi vedere? ". "Sì", è la risposta concisa di Mara Venier, che con l'occhio malizioso ha verificato se vi fosse traccia dello scotch. Dopo una sfilza di complimenti della padrona di casa diretti alla seducente e portentosa artista, la stessa Lamborghini ha ricambiato la sua generosità verbale elogiando la bravura di Mara, e il suo seno altrettanto prosperoso. All’ex coach di The Voice of Italy è successo un altro piccolo intoppo nello studio di Domenica in: il pantalone della cantante si è sbottonato improvvisamente e l'imbarazzo è tornato ad aleggiare nello studio ma subito ricacciato grazie all'autoironia e al sarcasmo di entrambe.