Elisa De Panicis, rottura con Hernandez: lui l'ha lasciata per Zoe Cristofoli?

La relazione tra Elisa De Panicis e Theo Hernandez sembra giunta al capolinea. Il giocatore del Milan è stato immortalato in compagnia di un'altra modella ed influencer: Zoe Cristofoli. A rivelarlo il giornalista Alberto Dandolo sul magazine 'Oggi', che svela la cena e l'intimità riscontrata tra il calciatore e l'ex fidanzata di Fabrizio Corona. Tra i due tanti sguardi intensi, cenni di complicità in una cena romantica che al momento non sembra aver avuto un seguito. Semplicemente i due non hanno ancora confermato la loro relazione, probabilmente preferiscono mantenere un certo riserbo essendo entrambi molto riservati. Theo Hernandez, ad esempio, è rimasto molto infastidito di aver ritrovato il suo nome in molte riviste di gossip, così come l'accostamento a Elisa De Panicis durante la sua esperienza al Grande Fratello VIP.

Elisa De Panicis conferma i malumori di Theo Hernandez

Durante una delle sue ultime ospitate a Pomeriggio 5, Elisa De Panicis ha ammesso i dissapori con Theo Hernandez, il quale avrebbe preso malamente i rumors sulla loro relazione. Stando a quanto emerge la relazione tra Elisa e Theo sarebbe giunta ai titoli di coda, dal momento che nessuno dei due è più tornato sull'argomento. Anzi, Hernandez sembra essersi portato avanti, frequentando Zoe Cristofoli come confermato dal settimanale 'Oggi'. “Qualche giorno fa Hernandez è stato immortalato in un centralissimo ristorante meneghino in compagnia di Zoe Cristofoli. Tra di loro sguardi di intesa e complicità. Solo amicizia o qualcosa di più?”. E' questo l'interrogativo che pone il noto settimanale di gossip. Insomma, agli appassionati non resta che attendere sviluppi ed eventuali aggiornamenti sul triangolo amoroso tra Elisa De Panicis, Theo Hernandez e Zoe Cristofoli.

Il triangolo Zoe Cristofoli, Theo Hernandez ed Elisa De Panicis continua ad appassionare il pubblico. Sul settimanale 'Oggi' è uscita la foto dell’ex di Fabrizio Corona, in compagnia del calciatore. Tra i due sembra ci sia del tenero pertanto in molti si chiedono cosa sia successo con Elisa De Panicis e se effettivamente ci sia stata una rottura. Sui social si ipotizza di un tradimento ai danni dell'ex gieffina, ma anche di una rottura ormai metabolizzata da entrambi, ormai sempre più distanti e freddi.