Salvo Veneziano al veleno su Barbara Alberti: “Il suo addio è una farsa”

Dopo essere stato squalificato dal Grande Fratello VIP, Salvo Veneziano ha continuato a seguire con grande attenzione ed interesse le vicende dei suoi ex compagni di reality, non risparmiando commenti piccati su alcuni di loro. L'ultimo risale a non molte ore fa e riguarda l'addio di Barbara Alberti, che ha deciso di abbandonare definitivamente il gioco a causa di un conflitto interiore. "Non riesco a sopportare le dinamiche del gioco", aveva detto sostanzialmente la Alberti.

Salvo Veneziano: "Barbara Alberti e Grande Fratello VIP, che farsa!"

Secondo Salvo Veneziano, in realtà, non sarebbe stata la scrittrice a voler lasciar il gioco, ma una decisione arrivata dall'alto per il presunto caso bestemmia. L'ex gieffino pensa quindi che le parti si siano accordate per una squalifica soft, al fine di evitare un danno di immagine alla scrittrice. "E' solo una farsa", il commento di Salvo Veneziano dopo l'accaduto. Il concorrente siciliano ha spiegato sui social di aver approfondito la questione personalmente: “Buongiorno… Scusate ma bisogna essere certi, quando si fanno delle accuse ben precise … Quindi dopo alcune ricerche tra amici abbiamo anche consultato Google… Questa è la risposta..”.

Un messaggio abbastanza sconclusionato quello di Salvo, che però poi arriva dritto al punto: "PS la signora Alberti tutto voleva, tranne che ritirarsi… Fino alla fine hanno tutelato l’immagine della signora Alberti con questa farsa del ritiro, ‘In comune accordo…'”. L'accusa di Salvo è dunque inequivocabile. A suo avviso Barbara Alberti avrebbe optato per il ritiro accordandosi direttamente con gli autori del programma. Per ora si tratta di una semplice ipotesi a cui non è seguita una risposta ufficiale del Grande Fratello VIP. Possibile che le accuse di Salvo Veneziano cadano nel vuoto, sempre che Alfonso Signorini non decida di rispondergli direttamente in trasmissione.

Nella puntata di lunedì scorso il conduttore era apparso piuttosto dispiaciuto per la scelta di Barbara Alberti, pur sottolineando la sua piena facoltà di scegliere se proseguire o meno: "Non possiamo obbligare nessuno a restare nella casa del Grande Fratello VIP, rispettiamo qualsiasi decisione".