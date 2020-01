Elisa De Panicis smentisce il flirt con Maxi Lopez: “Mai stata con lui”

Alfonso Signorini ha sganciato una bomba durante la diretta del Gf Vip che ha visto protagoniste Elisa De Panicis e Wanda Nara, accomunate da Maxi Lopez.

Secondo quanto svelato in diretta, ma non smentito dalla ex gieffina, tra lei e Lopez ci sarebbe stata una tresca proprio nel periodo in cui era sposata con la Nara. Una rivelazione scottante e giunta a tarda notte che ha fatto strabuzzare gli occhi a Wanda. Pur avendo reagito con il sorriso, definendosi anche lei una “cornuta”, la moglie di Mauro Icardi ha dovuto digerire il rospo mentre la De Panicis se la rideva allegramente tra gli esclusi dalla Casa.

Per giorni, il gossip ha interessato la rete e nessuno si è sentito in dovere di intervenire per fare chiarezza sullo scoop lanciato da Signorini. Qualche ora fa, però, ecco che Elisa è apparsa su Instagram per fare delle puntualizzazioni. “ Io e Maxi Lopez siamo solo amici, molto amici – ci ha tenuto a chiarire la influencer, spiegando anche i motivi che l’hanno spinta a sbellicarsi dalle risate senza proferire una parola in sua difesa - . In puntata ridevo solo perché a volte si dicono delle cose così assurde pur di parlare. E quindi mi faccio una risata. I biondi non sono proprio il mio genere ”.

In una seconda Instagram story, poi, Elisa ha ribadito che lei e Maxi Lopez, l’ex di Wanda Nara, non sono mai stati insieme e, chissà, se Alfonso Signorini deciderà di ritornare sull’argomento portando le prove che quanto sostenuto dalla De Panicis non corrisponde a verità. Quest’ultima, tuttavia, continua a ribadire, invece, che Andrea Denver, pur essendo fidanzato, ci abbia provato spudoratamente con lei poco prima dell’ingresso nella Casa.