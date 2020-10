Elisa Isoardi (dolorante) torna a Ballando. Ma c'è una novità

Elisa Isoardi è un po' provata, senza un filo di trucco, ma sempre bellissima, mentre zoppicando arriva agli studi di Ballando con le Stelle aiutata da alcune persone. Da lì racconta in esclusiva a Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele, cosa sta succedendo alla sua caviglia e se sabato prossimo sarà in “pista” insieme a Raimondo Todaro.

“ Mi devono sparare per eliminarmi ”, si sente dire mentre zoppicando sale le scale per dirigersi negli studi. Stagione durissima quella di Ballando quest’anno che tra Covid ed incidenti ha avuto molte defezioni ed interruzioni. Ma il gruppo molto coeso capitanato da Milly Carlucci risponde a queste difficoltà con grande forza, superandole brillantemente settimana dopo settimana.

Tornando alla Isoardi dice: “ Mi viene da piangere però rido ”. “ Il problema è il malleolo - racconta agli altri concorrenti presenti che le chiedono a distanza di sicurezza - come vedi mi hanno messo un gesso ”. E mostra la caviglia fasciata.

La cosa che si cerca di capire è se in queste condizioni riuscirà a ballare nella prossima puntata di Ballando con le Stelle, cosa su cui si sta dibattendo molto. La notizia che arriva è confortante, Elisa ci sarà e ballerà insieme al “suo” Raimondo, ma lo faranno in una maniera molto particolare. Mentre il suo partner mostrerà tutta la sua abilità sul palco lei rimanendo seduta per non sforzare ulteriormente la caviglia si muoverà comunque portando a casa una performance che non sarà perfetta, ma che mostrerà tutta la voglia di andare avanti di questa coppia molto amata dal pubblico.

“ Io vado comunque al trucco - racconta Elisa davanti alla telecamera - come se nulla fosse successo. L’importante nella vita è ridere sempre ”. Dopo queste parole arrivano anche le conferme di alcuni ospiti in studio, come quella di Barbara Bouchet, che è stata eliminata e che manda parole di incoraggiamento ad Elisa. “ Ce la farà - dice insieme al suo ballerino Stefano Oradei - e sarà una grande performance la sua ”.