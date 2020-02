Elisabetta Canalis nuda a Tokyo

Elisabetta Canalis è volata in Giappone in compagnia del marito Brian Perri e della piccola di casa, Skyler Eva, per una breve vacanza di puro relax. La showgirl e conduttrice italiana si è fatta immortalare più volte mentre bacia il marito davanti a un negozio locale, oppure in compagnia dell'amica Kelly, a piedi nel distretto di Gion a Tokyo. Immancabile la visita presso la foresta di bambù, sempre nei pressi dalla città giapponese: un sentiero sugestivo tra i verdi ed altissimi steli che ondeggiano al ritmo del vento.

Ma l'immagine che più di tutte ha catturato l'attenzione è quella di Elisabetta che si gode un caldo bagno davanti allo skyline di Tokyo: una foto in bianco e nero realizzata nel bagno dell'hotel dove alloggiava con la famiglia. La showgirl è immortalata di spalle completamente nuda mentre si sistema i capelli, l'ampia vetrata si affaccia direttamente sulle luci dell'immensa città nipponica.

Il corpo elegante e allenatissimo della showgirl spicca grazie al contrasto messo in atto del bianco e nero della foto, una fisicità frutto della grande passione che Canalis nutre per lo sport e l'attività ginnica. Bellissima e sensuale, la giovane è impegnata a sistemarsi i capelli prima di immergesi nella vasca per un bagno di relax.

La breve vacanza ha permesso al gruppo di visitare i dintorni del monte Fuji, come mostra un'altra foto di Elisabetta Canalis che posa davanti al monte imbiancato di neve. Pantaloncini corti e maglietta estiva, la modella è seduta sopra un tronco d'albero e sembra pronta per una seduta di yoga. Anche la piccola Skyler ha fatto un incontro da fiaba durante la visita al Tōdai-ji, noto tempio buddhista situato nella città di Nara e famoso per la Sala del Grande Buddha, ma anche per la numerosa presenza di cerbiatti in libertà. La piccola sembra dialogare con un cucciolo pronto a ricevere carezze e qualche golosità.

E dopo la breve pausa in terra giapponese la famiglia ha fatto ritorno in Usa, non con qualche timore per la diffusione del coronavirus: la stessa Elisabetta ha realizzato una storia di Instagram mostrandosi mentre indossa una mascherina di sicurezza, proprio nei luoghi più affollati come lo stesso areoporto. La conduttrice scherza dichiarando di aver acquistato probabilmente la più brutta delle mascherine in commercio, ma sicuramente utile a prevenire la diffusione dell'infezione.

