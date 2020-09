Gf Vip, la Gregoraci caccia dal letto Petrelli. Ma tra i due c'è intesa

Galeotto fu il bacio, quello che il grande Fratello ha chiesto come prova in piscina a Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli, nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip. Ma quel gesto intimo dato davanti alle telecamere sembra aver stuzzicato i due che da quel momento in poi sono diventati non proprio insperabile ma… quasi!

Entrambi single e genitori, (la Gregoraci è mamma di Nathan Falco mentre Petrelli è il papà di Leonardo ndr), non ci sarebbe nessun impedimento per far diventare quella che ora è una bella amicizia in qualcosa di più. I presupposti ci sono tutti, infatti prima ancora che Elisabetta entrasse nella casa del Grande Fratello Vip, Pierpaolo aveva mostrato interesse per la bella showgirl calabrese e non appena arrivata, complice forse anche la stessa passione per la forma fisica, i due hanno passato molto tempo insieme.

La cosa non è sfuggita al Grande Fratello ma neanche agli abitanti della Casa, in particolare Tommaso Zorzi che in continuazione prende simpaticamente in giro la coppia. Però, scherzando scherzando è indubbio che tra i due ci sia comunque una simpatia, che giorno dopo giorno si intensifica tanto che non è un caso vederli spesso insieme ritagliarsi momenti solo per loro due o lanciarsi occhiate d’intesa.

Proprio l’altra notte Pierpaolo ha raggiunto Elisabetta nel suo letto e i due si sono lasciati andare a qualche confidenza. Anche gli altri abitanti della Casa erano svegli quindi nulla di così piccante, anche se dopo un po’ Pierpaolo si è fatto un po’ più audace e ha cominciato a baciare Elisabetta sulla spalla mentre lei parlava con gli altri.