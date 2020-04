Elisabetta Gregoraci osa con un sexy pigiama party

La vita privata di Elisabetta Gregoraci è sempre al centro del gossip, soprattutto per la sua relazione con Flavio Briatore, una storia importante dalla quale è nato il figlio Nathan Falco. Dopo il divorzio, infatti, i due non si sono mai allontanati del tutto e sembrerebbe che abbiano persino ritrovato l’intesa di un tempo. Di recente, infatti Elisabetta e Flavio sono stati paparazzati spesso insieme, durante le festività natalizie e in occasione del compleanno del figlio.

Sta di fatto che, davanti a una donna come la Gregoraci, chi riuscirebbe mai a darle un due di picche? Non è da escludere, infatti, che sia proprio la sua enorme sensualità l’arma segreta della bellissima Elisabetta.

A conferma del suo fascino irresistibile è poi arrivato l’ennesimo scatto che, non appena comparso su Instagram, ha infiammato gli animi dei suoi ammiratori. Per essere sexy non è infatti necessario indossare abiti succinti o mostrare le proprie curve con spacchi vertiginosi e scollature da urlo, soprattutto quando si è in casa in quarantena. "Pigiama party?" , ha domandato la showgirl calabrese nella didascalia che accompagna il selfie allo specchio, che la mostra accovacciata con addosso una t-shirt e un pantaloncino, che lascia intravedere il lato B. Il tutto seguito dall’hashtag #iorestoacasa per invitare i suoi follower a adottare un comportamento socialmente responsabile per tutelare la nostra salute e aiutare chi è in prima linea per contrastare l'epidemia legata al diffondersi del Covid-19.

Oltre 30mila i like e altrettanti commenti di apprezzamento, sia da uomini che da donne. Del resto, Elisabetta Gregoraci è una delle donne dello spettacolo più amate dal pubblico, che ne ammira le tonalità mediterranee, la sensualità e la grande spontaneità. Ed ecco che, in men che non si dica, è piovuta una valanga di complimenti che lei non sembra aver disdegnato affatto. "Che bella teenager" , ha scritto una fan. "Sei stupenda" , ha aggiunto un altro. "Wow sei splendida!!! In ogni momento è in ogni situazione. In questi giorni sei la più bella visione e il sogno meraviglioso che si possa avere" , ha commentato entusiasta un altro suo ammiratore. E ancora: "Tosta come il marmo" , "Sei una bomba sexy" , "Favolosa" , " Sembri una ragazzina" , "Bella Bella" e "Sempre più magnifica" . Il segreto? Avere un corpo mozzafiato come quello della Gregoraci che, a 40 anni compiuti, non ha nulla da invidiare alle ventenni di oggi!

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?