Elodie e Marracash ritorno di fiamma? "Frequentazione intensificata"

I recenti gossip sono pieni di ritorni di fiamma. Ma a quanto si vocifera una nuova coppia si starebbe riavvicinando: quella composta da Elodie e Marracash. I due cantanti si erano lasciati definitivamente lo scorso novembre, rimanendo comunque in buoni rapporti. Ma voci sempre più insistenti li vorrebbero di nuovo vicini e i due sarebbero stati pizzicati più volte insieme, tanto da far scatenare gossip e fan.

A lanciare l'indiscrezione è il settimanale Oggi che, attraverso l'esperto di gossip Alberto Dandolo, riporta un retroscena inatteso sui due cantanti ed ex fidanzati Elodie Di Patrizi e Fabio Bartolo Rizzo: " Stanno intensificando la loro frequentazione ". La rivista non riporta ulteriori dettagli sull'indiscrezione ma i fan sono già in subbuglio. Soprattutto perché Elodie sembrava avere ritrovato la serenità al fianco del modello Davide Rossi. La cantante di "Bagno a mezzanotte" era stata sorpresa dai paparazzi in giro per Milano in teneri atteggiamenti con il fotomodello di Armani e sembrava avere dimenticato Marracash.

Il nuovo pettegolezzo, invece, rimette in discussione tutto. Elodie e Marra si erano lasciato poco prima dell'uscita del nuovo album del rapper, il 17 novembre, al quale la cantante aveva partecipato. Il fatto che Elodie comparisse sulla copertina dell'Ep "Noi, Loro, Gli Altri" aveva confermato i buoni rapporti tra i due nonostante l'addio. I due aveva scelto addirittura di mettere in scena la fine della loro storia nel videoclip di "Crazy Love", nel quale i due si uccidono a vicenda. Entrambi avevano però cercato di mantenere il massimo riserbo sui motivi della fine della loro relazione, svelando solo di non avere un progetto di vita comune per il futuro. A quanto pare, però, i due artisti non riuscirebbero a stare lontani l'uno dall'altro.

La nuova frequentazione al riparo da occhi indiscreti (visto che i paparazzi non li hanno ancora sorpresi insieme) sarebbe stata notata negli ambienti milanesi tanto da far uscire la notizia alla luce del sole. Dai due non arrivano né smentite né conferme. Entrambi sono impegnati nei propri progetti professionali, che vedranno il rapper tornare dal vivo in tutta Italia a partire dal 18 maggio e la cantante uscire al cinema con il suo primo film.