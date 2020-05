Elon Musk costretto a cambiare il nome del figlio. Ma è difficile da pronunciare

Cambio di nome improvviso per l'ultimo figlio di Elon Musk e la cantante Grimes, una vera e propria modifica dei codici per quella che in realtà assomiglia più a una sigla che a un nome di battesimo. La coppia ha dovuto sottostare alle leggi della California che proibiscono l'utilizzo di numeri arabi o romani, trasformando l'ultima parte del nome del piccolo da " X Æ A-12 " all'attuale " X Æ A-Xii ".

Una sostituzione sicuramente minima per una sequenza così singolare che ricorda più una targa o un codice segreto che una nuova nascita, le ultime cifre numeriche sono state trasformate in lettere ma senza perdere il loro significato. La notizia è stata riportata velocemente dai media mondiali, come lo stesso Daily Mail, spostando nuovamente l'attenzione sulla nascita dell'ultimo figlio dell'imprenditore e inventore.

Grimes reveals she and Elon Musk were forced to change son's bizarre name https://t.co/Wd2iqzJlbo — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 25, 2020

Il neonato è il settimo in ordine di arrivo, ma sicuramente il primo a vantare un nome così singolare e unico nel suo genere. Elon è padre di altri sei figli, avuti dalla precedente moglie Talulah Riley, ma da qualche anno è al fianco della cantante Grimes con cui ha creato una nuova famiglia. La nascita del piccolino non era di certo passata inosservata, con quel codice così curioso e davvero singolare che la stessa artista aveva deciso di spiegare al mondo intero attraverso il suo profilo Twitter.

A partire da " X ",ovvero la variabile sconosciuta, seguita da " Æ " che, secondo la pronuncia " elfica " di " Ai " equivale al significato di " amore e/o intelligenza artificiale ". Infine " A-12" dove la lettera si riferisce ad " Archangel ", la canzone preferita di Grimes, e la cifra al precursore di " SR-17 " quello che lei identifica come " il nostro aereo preferito. Niente armi, nessuna difesa, solo velocità. Forte in battaglia ma non violento ".

•X, the unknown variable

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent

+

(A=Archangel, my favorite song)

( metal rat) — (@Grimezsz) May 6, 2020

E ora quel numero così significativo ha cambiato forma per questioni legali ma non certo sostanza, a confermarlo definitivamente è stata la stessa Grimes attraverso il suo profilo Instagram. " Hai cambiato il nome a causa delle leggi californiane? Qual è il nuovo nome? ", ha domandato uno dei suoi follower. Pronta la risposta della cantante canadese " X Æ A-Xii2 " che ha specificato la correzione con " i numeri romani. Così sembrano migliori ".

Un nome in apparenza singolare ma che brilla se è abbinato accanto al cognome Musk, lo stesso di quell'uomo così proiettato verso il futuro da progettare continuamente le vie più veloci per raggiungere nuove dimensioni. A partire dai nuovi lanci spaziali che lo vedranno protagonista proprio nel luogo simbolo per la Nasa, quel Cape Canaveral in Florida che tanto ci ha fatto sognare.