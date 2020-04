Emily Ratajkowski coccola semi nuda il suo cane, ma è polemica

Si chiama Colombo ed è il nuovo cane di Emily Ratajkowski. Il cucciolo di pastore tedesco è con la modella da quasi un anno ma già sembra vero amore. Emily, infatti, si concede spesso delle lunghe passeggiate per le strade di New York con il suo compagno di avventura sempre al guinzaglio in modo da non farlo mai scappare. Insomma, i due sono proprio una coppia inseparabile. A confermarlo è arrivata infatti una dedica social al suo amico a quattro zampe che ha fatto emozionare tutti i suoi follower. Colombo ha compiuto infatti un anno e così la modella ha voluto di festeggiarlo postando una serie di loro foto. "Colombo è per noi come un figlio, un bellissimo angioletto. Non riesco ancora a credere che sia passato da 13 libbre a 8 settimane a circa 80 libbre solo in un anno. Nonostante ciò è sempre un amore tutto da coccolare! Lui ci rende i più felici e coglierò questa occasione per pubblicare una tonnellata di foto di lui. E sapete il perché? Perché anche voi potreste ricambiare con le foto dei vostri cuccioli!" , ha scritto Emily parlando anche a nome del marito.

Che dire? Colombo sembra essere davvero il cucciolo più fortunato e invidiato del mondo. Forse anche perché non capita spesso di avere una padrona così bella e sensuale al proprio fianco. Fin dalla sua tenera età Colombo, il fedele amico di Emily Ratajkowski è stato strapazzato di coccole e di attenzioni dalla donna considerata oggi tra le più sexy del mondo. Emily, infatti, non ha mai trascurato il suo cane, inondandolo di attenzioni anche sui social.

Così, nell’ultima foto comparsa su Instagram che li vede protagonisti, Emily Ratajkowski posa stesa sul pavimento al fianco di Colombo mentre è intenta a coccolarlo a dovere. Peccato però che, nel farlo, la modella americana indossa solo dei mini-slip e una vestaglia aperta che lascia intravedere come sotto non indossi il reggiseno. Come sempre, Emily ne approfitta per scherzare con i suoi fan e scrive queste parole nella didascalia che accompagna il post: "Lui è stufo di essere tormentato di coccole" .

Tuttavia, non tutti apprezzano il fatto che Emily si spogli solo per coccolare il proprio cucciolo. Un utente infatti la punzecchia chiedendo: "Devi essere per forza nuda per coccolare il tuo cane?" . Un altro invece tuona: "Eh dai! sappiamo tutti che l'unico obiettivo di questo post è attirare l'attenzione della gente sul tuo corpo!" . E ancora: "Capisco che tu sia bellissima, ma qual è il senso di questa foto?" .

